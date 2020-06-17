孟加拉夫妻瞞疫情？中市：有誠實告知、若規定明確就罰

一對從孟加拉返台夫妻，夫為孟加拉籍、妻為台灣籍，前天確診為案444、案445，遭爆入境時沒穿防護衣、接受疫調時先說有穿又改口。台中市衛生局長曾梓展說，這對夫婦有誠實告知，可能疫調時語言溝通上有誤會，要再釐清，由於法規也沒有確規定「確診者一定要穿防護衣」，因此還要與中央確認，若規定明確就可以有所裁罰。

疾管署副署長莊人祥昨表示，經調閱桃園機場監視器畫面，證實夫妻兩人入境時都沒穿防護衣，將請地方衛生局追查是否在接受疫調時回報不實，若意圖造成疫調不實，可依《傳染病防治法》第43條，開罰6萬元至30萬元。

曾梓展說明，台中市衛生局已與中央流行疫情指揮中心核對過，也查了法規，入台的外國人沒有規定或接獲公文指示要入台二個月或二採陰；查法規也發現，目前法規沒有規定「確診者一定要穿防護衣才可以，否則違法」，因此還要與中央了解清楚是否有這樣的事證，若這方面規定明確，就可以有所裁罰，否則若無明確的規定，只能再考慮。

曾梓展說，這對從孟加拉返台夫妻，夫為孟加拉籍、妻為台中人，二人結婚十多年，二人在孟加拉都因採檢為陽性住院，其中孟加拉夫婿經二採陰後出院，妻子則因病房不夠，一採陰後，當地醫院就請她出院，出院後，二人申請要返台。

曾梓展指出，「是誰允許二人返台？」他不清楚，還要再了解，「誰允許上飛機？」要再釐清，上飛機後口罩全程有戴，沒有穿防護衣，下飛機後，二人有跟出入境管理局告知有因確診住院，很快就從機場搭救護車到集中檢疫所，再經採檢化驗確診陽性收治住院。

曾梓展認為，初步看，這對夫婦有誠實告知，沒有刻意隱暪疫情，並且從機場、到檢疫所、醫院都配合檢疫，行為是合理的。至於二人接受疫調時先說有穿防護衣後又改口一事，疫調人員有再去檢視，發現可能在疫調過程中有語言溝通上有誤會，要再釐清。

曾梓展說，中央用心在邊境疫情管控的預防，期待中央與地方合作，做好邊境疫情管控。