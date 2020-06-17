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4170萬元到位！埔里路平將啟動 31條道路大翻新

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
端午連假後，南投縣埔里鎮公所啟動路平工程，整頓市區10里31條道路。記者賴香珊／攝影
端午連假後，南投縣埔里鎮公所啟動路平工程，整頓市區10里31條道路。記者賴香珊／攝影

南投縣埔里鎮不少道路因管線施工、年久失修等因素破損修補，導致路面坑洞或凹陷不平，經常引發民怨；當地公所因此向中央提報推動路平工程，今年獲核准經費約4170萬元，將整頓市區10里31條道路，並加強控管嚴禁2年內再開挖。

埔里公所指出，縣內汙水下水道系統起步較晚，普及率偏低，縣府近年積極加速執行汙水系統建置，鎮內中山路等主要道路開挖施工，加上部分水電管線工程、道路年久失修等，多處路面坑洞，或補丁後有凹陷、裂縫等情形，導致路難平。

去年因此向內政部營建署提報路面品質改善計畫，而經多次審查修正，今年終於獲中央核定經費約4170萬元，其中由營建署補助3200多萬元，公所自籌900萬元，目前也已完成規劃設計和發包，預計端午連假後動工，工期粗估約4個月。

公所工務課表示，該路平工程範圍涵蓋市區10里共31條道路，以中山路2、3段為主幹道，橫向延伸周邊大城路、北平街、中華路等次要幹道，顧及英一街、自強路、民族三街等民生巷道，改善總長約7632公尺，總面積近8萬平方公尺。

工務課也說明，多處道路因尚在施作汙水下水道工程，未納入此波路平，下水道完工會盡速申請補助改善；同樣恐造成路不平的人孔蓋或管道線路，施工前將邀水電、電信等管線單位研議盡量地下化，提升道路平整度和安全性，也美化市容。

而因過去常有才鋪好路不久又被挖爛的狀況，民眾憂心路平恐是曇花一現；對此，公所表示，施工前會與管線單位確認有無施工需求，協調或施工完成再進行路平，路平完工強化管控，2年內嚴格禁止再開挖，不論任何工程都須遵守規定。

鎮長廖志城則說，因路平工程改善範圍廣泛，難免影響交通，而施工期間交通維持複雜度高，後續會加強要求工程單位做好交管，並在周邊設置施工警告或指示標誌，請用路人依現場交通指揮人員導引行駛，對交通受阻不便，請多包涵體諒。

端午連假後，南投縣埔里鎮公所啟動路平工程，整頓市區10里31條道路。記者賴香珊／攝影
端午連假後，南投縣埔里鎮公所啟動路平工程，整頓市區10里31條道路。記者賴香珊／攝影

埔里 內政部

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