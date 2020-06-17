疫情解封後…台中房市接待中心林立 看房人變多了

疫情解封，台中市房地產推案量隨之大增，包括五權西路、市政路，以及松竹路等路接待中心林立，成一級戰區，其中國聚建設一口氣推出4案，地點涵蓋單元二、中科、豐原及水湳經貿園區，興富發建設第三季將公開超過1200戶的大案，吸引民眾預約看房。

房仲業觀察，建商看好台商回流效應，尤其在疫情解封後，紛紛在今年第三、四季推出新案，推案熱門區域包括單元二、七期生活圈、北屯機捷，以及東區等。

國聚建設副總經理卓慶能說，公司成立11年，累計推出逾2000戶，其中單元二將延續向上路「國聚花園御所」口碑，今年七月將公開新富綠園道新案「國聚之鑄」，規劃47、60坪3、4房，五權西路上的接待中心，客戶預約看屋踴躍。

卓慶能指出，國聚建設在中科推出三期「國聚之赫」預計7月公開，規劃27至39坪2、3房；國聚在豐原新萬仁製藥總部開發案將在七月推二期「國聚之善」，規劃38至55坪的3、4房，最大亮點是社區花園超過千坪；水湳經貿園區新案「國聚之遇」將公開，基地位於經貿七路與中清路愛買對面，規劃37坪均質3房。

興富發建設看好台商回流，七期商務人士租屋、購屋需求，預計今年第三季公開位於台灣大道上七期生活圈新案，總戶數超過1200戶，規劃22坪到36坪、2、3房。

聯聚建設也規劃今年第三季在市政路推出「聯聚瑞安大廈」大樓住宅建案，60坪含標配，由於位於惠文明星學區，加上聯聚品牌、社區服務口碑具吸引力，吸引企業家二代青睞。