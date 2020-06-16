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科技巡查無所遁形 彰化縣維護空氣品質評比獲特優

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
行政院環保署108年度空氣品質維護及改善工作績效評比，彰化縣獲得「特優」，縣長王惠美（左）頒發獎金給環保局，由局長江培根代表接受。圖／彰化縣環保局提供
行政院環保署108年度空氣品質維護及改善工作績效評比，彰化縣獲得「特優」，縣長王惠美（左）頒發獎金給環保局，由局長江培根代表接受。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣環保局為落實縣長王惠美維護空氣品質及節能減碳的要求，除出動科技巡查加強監測空氣品質，還推動養豬場沼氣再利用發電等再生能源，減碳量約達517公噸/CO2e，成效斐然，在行政院環境保護署日前公布「108年度地方環保機關推動因應氣候變遷行動績效」評比結果，彰化縣獲108年度空氣品質維護及改善工作績效評比「特優」。

彰化縣環保局指出，環保局出動科技巡查，針對轄內五大工業區及交通要道、社區及無標準測站的鄉鎮市，共布設300點空氣品質感測器以及利用空拍機及制高點架設監測影像等，輔助環保稽查作業，針對可疑汙染熱區提高稽查作為，揪出違法偷排工廠。

此外，還出動空拍機及使用衛星航照圖監測空氣品質，擇定河床裸露處，進行農業資材鋪設，不僅解決東北季風吹襲濁水溪河床所造成的河川揚塵，也避免露天燃燒一再發生。

為因應氣候變遷，建構低碳永續家園及管制溫室氣體，至2019年底，環保局已輔導301個社區參與環保署「低碳永續家園認證評等」制度，其中「二林鎮華崙社區」以友善環境方式推動有機無毒與食農教育，成功取得環保署「銀級」認證，獲評比為特優。

彰化為農業大縣，農地面積共4.8萬公頃，每年約產出31萬多公噸的農業廢棄物，為解決稻草、果樹廢枝等衍生露天燃燒問題，從2019年開始，深入農村輔導，利用破碎稻草及果樹廢枝，製成腐化菌基材，再將腐化菌使用在農田，共推廣383公噸腐化菌，露天燃燒比例自2017年14.7%降至2019年7.8%，大幅改善露天燃燒情形。

彰化縣環保局輔導農民利用破碎稻草及果樹廢枝，製成腐化菌基材，再將腐化菌使用在農田，大幅改善露天燃燒情形。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局輔導農民利用破碎稻草及果樹廢枝，製成腐化菌基材，再將腐化菌使用在農田，大幅改善露天燃燒情形。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局出動空拍機巡查，輔助環保稽查作業，針對可疑汙染熱區提高稽查作為，揪出違法偷排工廠。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局出動空拍機巡查，輔助環保稽查作業，針對可疑汙染熱區提高稽查作為，揪出違法偷排工廠。圖／彰化縣環保局提供
為維護空氣品質及落實節能減碳，彰化縣推動養豬場沼氣再利用發電等再生能源。圖／彰化縣環保局提供
為維護空氣品質及落實節能減碳，彰化縣推動養豬場沼氣再利用發電等再生能源。圖／彰化縣環保局提供

空氣品質 空拍機

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