快訊

又槓上！氣爆案馬系監委糾正高市府 蔡系不同意見反擊

獨居婦情緒不穩 中正紀念堂旁持刀丟路人釀1傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梨山茶評鑑成績揭曉 連瑋民奪梨山茶王一台斤18萬8000

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
109年度台中市梨山茶評鑑今天在和平農會舉辦。圖／台中市農業局提供
109年度台中市梨山茶評鑑今天在和平農會舉辦。圖／台中市農業局提供

109年度台中市梨山茶評鑑，今天下午在和平區農會舉辦，成績揭曉，31歲茶農連瑋民勇奪特等獎，成梨山茶王，特等獎茶葉數量只有10台斤，1台斤18萬8000元起標，已有人搶標。

台中市政府農業局為維護消費者食的安全、提高栽培製茶技術與茶葉品質及發展本市和平梨山地區特色茶，輔導和平區農會，昨天和今天在和平區農會舉辦109年度台中市優質梨山茶品茗評鑑活動，共有515組參加競賽。

邀請農委會茶業改良場專家擔任評審委員，比賽茶葉品種以產自梨山地區之春季青心烏龍茶為主，評審委員根據清香型烏龍茶評審辦法針對外觀(包含形狀、色澤等)、水色與香氣滋味等三種項目進行評鑑，經評審委員仔細品茗評分後，最後由連瑋民勇奪特等獎，榮獲本年度梨山茶王。

頭等一獎為施方云、頭等二獎為林岳峰、頭等三獎為黃名村、頭等五獎為黃加棟、頭等獎為沈旻嶒、黃名江、陳秀滿、楊清琴等人。

農業局表示，和平區梨山茶種植面積約463公頃，年產量約280公噸，因梨山茶區位於海拔1800至2500公尺之高地，日夜溫差大，水氣充足，得天獨厚的地理環境形成孕育茶樹最佳環境，茶葉柔軟，茶菁肥厚，果膠質含量高，成茶外觀色澤翠綠，沖泡後之茶湯水色蜜綠帶黃，香氣清揚，略帶花果香，滋味清醇鮮爽，是送禮最佳聖品。

這次參賽茶葉農藥殘留檢測除隨機抽驗送檢外，評鑑後得獎茶葉也將全部送驗，通過農藥安全檢測後，由和平區農會嚴格控管、統一包裝並加貼防偽標籤，讓消費者可以安心選購優質梨山茶。

109年度台中市梨山茶評鑑今天在和平農會舉辦，連瑋民勇奪梨山茶王。圖／台中市農業局提供
109年度台中市梨山茶評鑑今天在和平農會舉辦，連瑋民勇奪梨山茶王。圖／台中市農業局提供

茶葉 台中市

延伸閱讀

影／基隆綠竹筍比賽冠軍教你挑 白彎短肥像牛角最好吃

採冷鏈法保鮮 盧秀燕促銷台中美荔

新鮮爽脆「綠竹筍包子」 平溪農會季節限定

仁愛鄉高山茶王評鑑 福壽山、大禹嶺、梨山都入列

相關新聞

3年離職46人 中市經發局科長官威大被稱「滅絕師太」

市議員李中今天在市政總質詢時指出，台中市經濟發展局有主管疑似管理不當，引發科內人員逃難潮，近3年離職46人，離職率該局「...

台中市肉品市場明年撤屠宰 立委莊競程要求應立即停止

位於台中市北區的台中市肉品市場因居民要求遷移，市長盧秀燕今宣布明年底契約到期後將撤除屠宰與拍賣業務，同時進行活化與多角化...

科技巡查無所遁形 彰化縣維護空氣品質評比獲特優

彰化縣環保局為落實縣長王惠美維護空氣品質及節能減碳的要求，除出動科技巡查加強監測空氣品質，還推動養豬場沼氣再利用發電等再...

梨山茶評鑑成績揭曉 連瑋民奪梨山茶王一台斤18萬8000

109年度台中市梨山茶評鑑，今天下午在和平區農會舉辦，成績揭曉，31歲茶農連瑋民勇奪特等獎，成梨山茶王，特等獎茶葉數量只...

搭陳時中便車行銷 藍議員批中市府行銷部署超「無感」

台中市議員黃馨慧今在議會總質詢表示，台中市政府經濟政策屢被詬病「沒亮點」衛福部長陳時中幫台中拚防疫觀光，但市府行銷方式「...

助偏鄉學童學英語 扶輪社友「遠距」獻愛

彰化縣芬園鄉茄荖國小位處偏鄉，教育資源不足，台中市南門扶輪社自2015年捐贈該校遠距教學設備，並邀請台中家商應用英語科學...

後疫情國旅產值爆量議員籲盧秀燕推互惠旅遊 碰軟釘子

後疫情時代，國旅市場將大爆發，市議員林德宇今在議會總質詢指出「縣市互惠旅遊」值得推廣的政策，要搶食國旅產值大餅腦袋就要動...

將放暑假卻還沒收到花材包 彰化縣府：非校校都有

彰化縣政府配合款加農委會補助，採購8萬份花材作「美育扎根」教育，送給縣內國中、小學生在課堂上學習插花，眼看這個學期不到半...

影／搬出吳寶春、楊貴妃 王惠美賣力促銷彰化荔枝

台灣麵包師傅吳寶春拿下法國世界盃麵包大賽冠軍，他自創的米釀荔香麵包致勝關鍵，就是彰化黑葉荔枝做出來的荔枝乾。今年荔枝盛產...

彰縣溪州鄉產業道路沒頭尾 曝露偏鄉財政困窘的無奈

彰化縣溪州鄉大庄村一條新路沒前沒後，只有中段，當地民眾一頭霧水，近日向民代反映；今天溪州鄉公所表示，這條產業道路的開路計...

幫281萬市民出振興券千元？ 盧秀燕：會產生排擠效應

國民黨台中市議員李中今天在議會質詢建議市長盧秀燕可考慮撙節開支，為281萬市民出中央3倍振興券的自費1000元，讓市民不...

茭白筍殼不要燒 改用分解菌少空汙還能增質量

南投縣埔里鎮是全國茭白筍的最大產地，過去農民習慣將採收後的廢棄筍殼，以焚燒方式一把火燒掉，除了造成嚴重空汙，影響人體健康...

熱門新聞

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

3年離職46人 中市經發局科長官威大被稱「滅絕師太」

中壢39年中源大戲院熄燈 網喊不捨：那裡有我的成長印記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。