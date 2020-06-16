梨山茶評鑑成績揭曉 連瑋民奪梨山茶王一台斤18萬8000

109年度台中市梨山茶評鑑，今天下午在和平區農會舉辦，成績揭曉，31歲茶農連瑋民勇奪特等獎，成梨山茶王，特等獎茶葉數量只有10台斤，1台斤18萬8000元起標，已有人搶標。

台中市政府農業局為維護消費者食的安全、提高栽培製茶技術與茶葉品質及發展本市和平梨山地區特色茶，輔導和平區農會，昨天和今天在和平區農會舉辦109年度台中市優質梨山茶品茗評鑑活動，共有515組參加競賽。

邀請農委會茶業改良場專家擔任評審委員，比賽茶葉品種以產自梨山地區之春季青心烏龍茶為主，評審委員根據清香型烏龍茶評審辦法針對外觀(包含形狀、色澤等)、水色與香氣滋味等三種項目進行評鑑，經評審委員仔細品茗評分後，最後由連瑋民勇奪特等獎，榮獲本年度梨山茶王。

頭等一獎為施方云、頭等二獎為林岳峰、頭等三獎為黃名村、頭等五獎為黃加棟、頭等獎為沈旻嶒、黃名江、陳秀滿、楊清琴等人。

農業局表示，和平區梨山茶種植面積約463公頃，年產量約280公噸，因梨山茶區位於海拔1800至2500公尺之高地，日夜溫差大，水氣充足，得天獨厚的地理環境形成孕育茶樹最佳環境，茶葉柔軟，茶菁肥厚，果膠質含量高，成茶外觀色澤翠綠，沖泡後之茶湯水色蜜綠帶黃，香氣清揚，略帶花果香，滋味清醇鮮爽，是送禮最佳聖品。