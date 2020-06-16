搭陳時中便車行銷 藍議員批中市府行銷部署超「無感」

台中市議員黃馨慧今在議會總質詢表示，台中市政府經濟政策屢被詬病「沒亮點」衛福部長陳時中幫台中拚防疫觀光，但市府行銷方式「沒特色」市府把觀光客當塑膠嗎？

國民黨議員黃馨慧表示，5月31日當天，衛福部長陳時中應邀來台中，在帝國糖廠枯站在舞台，隨60組業者呼口號。隨後到北區一中商圈，可惜市府「自我感覺良好」又「沒特色」安排，不是「帝國糖廠」景點、台中農產品或文化產業，更不是台中著名「珍珠奶茶」當天晚餐火鍋「超前部署」到大家完全無感。

黃馨慧指出，當天行銷台中如同「大拜拜」的行銷方式，檢視當天市府拚觀光經濟績效，200多家業者業績掛零。經發局事後推30份「澎湃包」進帳僅僅9萬元，換算下來，業者平均分配僅450元，看不到市府官員拚觀光、拚經濟態度！

經發局表示，當天各商圈業者、29區農會、糕餅業、觀光業代表輪番與陳部長合拍短片宣傳，全力行銷特色產品與觀光景點，「澎湃包」也成為搶手好禮，讓台中優質產品被各界看見，接下來台中購物節將登場，藉由部長人氣推薦，有望再創無限商機。