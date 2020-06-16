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助偏鄉學童學英語 扶輪社友「遠距」獻愛
彰化縣芬園鄉茄荖國小位處偏鄉，教育資源不足，台中市南門扶輪社自2015年捐贈該校遠距教學設備，並邀請台中家商應用英語科學生擔任志工進行遠距視訊英語教學，讓學生的英語能力提升，昨天還結合多個扶輪社共同捐出156萬元，為該校成立「希望工程2.0智慧教室」要讓這項教學持續下去。
南門扶輪社長林耀清昨偕同妻子黃彩芳一同出席捐贈儀式，他表示，扶輪社不僅是捐贈設備，同時也會持續編列預算，讓這項遠距英語教學得以持續下去。
他說，自從展開遠距教學後，茄荖國小學生們的英語能力已擠進彰化縣的優等行列，參與此計畫的扶輪社友受此激勵，去年進一步結合茄荖社區熱心居民、家長會愛心媽媽及茄荖國小的熱心老師成立「台中南門茄荖扶輪社區服務團」建置智慧教室，提供學校智慧線上學習免費課程，擴大了服務，此次則又再次捐贈設備，成立2.0智慧教室，讓遠距教學的設備更為良好。
他說，除了感謝教學的台中家商應用英語科學生，也謝謝服務團裡的志工們協助照顧學生和協助遠距教學的進行，讓學生們得以持續藉由遠距教學提升英語能力。
林耀清說，此次總計捐出75吋觸控螢幕2組、iPad平板電腦63組及電腦相關設備，還有一學年課後強化教育學習課程。共同捐贈的單位還有日本2660地區扶輪社和台灣新店碧潭扶輪社、台北南門扶輪社、台中中央扶輪社、台中惠來扶輪社、台中南光扶輪社、台中馬拉松扶輪社等。
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