台中市肉品市場明年撤屠宰 立委莊競程要求應立即停止

位於台中市北區的台中市肉品市場因居民要求遷移，市長盧秀燕今宣布明年底契約到期後將撤除屠宰與拍賣業務，同時進行活化與多角化經營。但立法委員莊競程今指出，「原產地肉品處理、低溫運送市場」是可行的政策，若合約影響不大，市府應立即停止其屠宰業務，以早日還給居民良好的居住環境。

農業局長蔡精強說，租約是肉品市場已外租的屠宰線，必須等到明年底合約終止。另外，台中肉品市場每天屠宰1200頭豬，但台中本地豬不到10分之1，撤除屠宰後，台中本地豬分散台中其他4個肉品市場仍可容納，若遇假日豬肉需求量大則由雲林、彰化等地宰殺好之後再低溫送至台中市即可。

莊競程指出，北區肉品市場不但設備老舊，加上周圍人口密度逐漸成長，影響環境品質，當地居民要求遷廠的呼聲不斷，但其他各地的市民和民代也都不願接受肉品市場移往，多年來究竟遷往何處，始終無定案，引起各界關注。

北區、北屯區在地立委莊競程說，肉品市場40年來製造噪音與臭氣汙染環境衛生，嚴重影響建成、建德、錦洲、錦村、錦祥及金華6個里約2萬5千多位居民生活品質，豬隻運載車途經的太平與北屯區，也引起居民抗議，要求遷建，但歷經多任市長都無法解決此一難題。