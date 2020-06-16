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台中市肉品市場明年撤屠宰 立委莊競程要求應立即停止
位於台中市北區的台中市肉品市場因居民要求遷移，市長盧秀燕今宣布明年底契約到期後將撤除屠宰與拍賣業務，同時進行活化與多角化經營。但立法委員莊競程今指出，「原產地肉品處理、低溫運送市場」是可行的政策，若合約影響不大，市府應立即停止其屠宰業務，以早日還給居民良好的居住環境。
農業局長蔡精強說，租約是肉品市場已外租的屠宰線，必須等到明年底合約終止。另外，台中肉品市場每天屠宰1200頭豬，但台中本地豬不到10分之1，撤除屠宰後，台中本地豬分散台中其他4個肉品市場仍可容納，若遇假日豬肉需求量大則由雲林、彰化等地宰殺好之後再低溫送至台中市即可。
莊競程指出，北區肉品市場不但設備老舊，加上周圍人口密度逐漸成長，影響環境品質，當地居民要求遷廠的呼聲不斷，但其他各地的市民和民代也都不願接受肉品市場移往，多年來究竟遷往何處，始終無定案，引起各界關注。
北區、北屯區在地立委莊競程說，肉品市場40年來製造噪音與臭氣汙染環境衛生，嚴重影響建成、建德、錦洲、錦村、錦祥及金華6個里約2萬5千多位居民生活品質，豬隻運載車途經的太平與北屯區，也引起居民抗議，要求遷建，但歷經多任市長都無法解決此一難題。
他說，為徹底解決無處遷建問題，他在競選期間即提出「屠宰量分流」政策，也就是將台中市肉品市場屠宰量分散至原產地及其它屠宰場，例如北區肉品市場目前需處理900頭豬，則將此屠宰量分配至其他處家畜屠宰場，並在低溫運送下，可以降低運送沿途汙染，減少對周遭居家環境的生活衝擊。
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