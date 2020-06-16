快訊

輪胎龍頭正新變天！慘遭姐夫逼宮 羅才仁丟董事長大位

金與正的報復警告? 北韓炸毀「南北共同聯絡事務所」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市肉品市場明年撤屠宰 立委莊競程要求應立即停止

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
立法委員莊競程今指出，「原產地肉品處理、低溫運送市場」是可行的政策，若合約影響不大，市府應立即停止其屠宰業務。圖／莊競程服務處提供
立法委員莊競程今指出，「原產地肉品處理、低溫運送市場」是可行的政策，若合約影響不大，市府應立即停止其屠宰業務。圖／莊競程服務處提供

位於台中市北區的台中市肉品市場因居民要求遷移，市長盧秀燕今宣布明年底契約到期後將撤除屠宰與拍賣業務，同時進行活化與多角化經營。但立法委員莊競程今指出，「原產地肉品處理、低溫運送市場」是可行的政策，若合約影響不大，市府應立即停止其屠宰業務，以早日還給居民良好的居住環境。

農業局長蔡精強說，租約是肉品市場已外租的屠宰線，必須等到明年底合約終止。另外，台中肉品市場每天屠宰1200頭豬，但台中本地豬不到10分之1，撤除屠宰後，台中本地豬分散台中其他4個肉品市場仍可容納，若遇假日豬肉需求量大則由雲林、彰化等地宰殺好之後再低溫送至台中市即可。

莊競程指出，北區肉品市場不但設備老舊，加上周圍人口密度逐漸成長，影響環境品質，當地居民要求遷廠的呼聲不斷，但其他各地的市民和民代也都不願接受肉品市場移往，多年來究竟遷往何處，始終無定案，引起各界關注。

北區、北屯區在地立委莊競程說，肉品市場40年來製造噪音與臭氣汙染環境衛生，嚴重影響建成、建德、錦洲、錦村、錦祥及金華6個里約2萬5千多位居民生活品質，豬隻運載車途經的太平與北屯區，也引起居民抗議，要求遷建，但歷經多任市長都無法解決此一難題。

他說，為徹底解決無處遷建問題，他在競選期間即提出「屠宰量分流」政策，也就是將台中市肉品市場屠宰量分散至原產地及其它屠宰場，例如北區肉品市場目前需處理900頭豬，則將此屠宰量分配至其他處家畜屠宰場，並在低溫運送下，可以降低運送沿途汙染，減少對周遭居家環境的生活衝擊。

立法委員莊競程（左三）今指出，「原產地肉品處理、低溫運送市場」是可行的政策，若合約影響不大，市府應立即停止其屠宰業務。圖／莊競程服務處提供
立法委員莊競程（左三）今指出，「原產地肉品處理、低溫運送市場」是可行的政策，若合約影響不大，市府應立即停止其屠宰業務。圖／莊競程服務處提供

肉品 台中市 低溫

延伸閱讀

台中肉品市場不再拍賣屠宰 轉型運銷觀光市場

北區肉品巿場拆建案拍板 盧秀燕：吃豬不必自己殺豬

採冷鏈法保鮮 盧秀燕促銷台中美荔

台中荔枝外銷減7成 吳鳳想榨汁外銷土耳其

相關新聞

3年離職46人 中市經發局科長官威大被稱「滅絕師太」

市議員李中今天在市政總質詢時指出，台中市經濟發展局有主管疑似管理不當，引發科內人員逃難潮，近3年離職46人，離職率該局「...

台中市肉品市場明年撤屠宰 立委莊競程要求應立即停止

位於台中市北區的台中市肉品市場因居民要求遷移，市長盧秀燕今宣布明年底契約到期後將撤除屠宰與拍賣業務，同時進行活化與多角化...

後疫情國旅產值爆量議員籲盧秀燕推互惠旅遊 碰軟釘子

後疫情時代，國旅市場將大爆發，市議員林德宇今在議會總質詢指出「縣市互惠旅遊」值得推廣的政策，要搶食國旅產值大餅腦袋就要動...

將放暑假卻還沒收到花材包 彰化縣府：非校校都有

彰化縣政府配合款加農委會補助，採購8萬份花材作「美育扎根」教育，送給縣內國中、小學生在課堂上學習插花，眼看這個學期不到半...

影／搬出吳寶春、楊貴妃 王惠美賣力促銷彰化荔枝

台灣麵包師傅吳寶春拿下法國世界盃麵包大賽冠軍，他自創的米釀荔香麵包致勝關鍵，就是彰化黑葉荔枝做出來的荔枝乾。今年荔枝盛產...

彰縣溪州鄉產業道路沒頭尾 曝露偏鄉財政困窘的無奈

彰化縣溪州鄉大庄村一條新路沒前沒後，只有中段，當地民眾一頭霧水，近日向民代反映；今天溪州鄉公所表示，這條產業道路的開路計...

幫281萬市民出振興券千元？ 盧秀燕：會產生排擠效應

國民黨台中市議員李中今天在議會質詢建議市長盧秀燕可考慮撙節開支，為281萬市民出中央3倍振興券的自費1000元，讓市民不...

茭白筍殼不要燒 改用分解菌少空汙還能增質量

南投縣埔里鎮是全國茭白筍的最大產地，過去農民習慣將採收後的廢棄筍殼，以焚燒方式一把火燒掉，除了造成嚴重空汙，影響人體健康...

北區肉品巿場拆建案拍板 盧秀燕：吃豬不必自己殺豬

台中市長盧秀燕今天在市議會宣布，北區肉品市場遷建案拍板！釜底抽薪的辦法就是「與其遷建，不如現址拆建」，也就是，明年12月...

新冠肺炎疫情趨緩 來芬園參加市集聽草地音樂會

新冠肺炎疫情趨緩，全台陸續解封，如果想要放鬆一下緊繃心情，本周日（6月21日）可以參加由彰化縣芬園鄉公所在埔茂花市舉辦的...

中市限高42樓 業者籲修改高度比

台中市的建築物受到「土地使用分區管制要點」限制，高度無法超過42樓，最近市府通盤檢討，建築師與房產業者希望市府修法，開放...

彰標售農地66筆 每平方公尺980元起

彰化縣府近日將把農地重劃區抵費地、零星集中土地標售，共66筆，總面積3.9公頃，分布在縣內11個鄉鎮行政區，大都是優良農...

熱門新聞

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

竹科常塞車為何新竹不蓋捷運？ 網分析關鍵：人口太少

南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

高雄鳳山等5區明停水12小時 估計55萬多戶受影響

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。