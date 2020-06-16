3年離職46人 中市經發局科長官威大被稱「滅絕師太」

市議員李中今天在市政總質詢時指出，台中市經濟發展局有主管疑似管理不當，引發科內人員逃難潮，近3年離職46人，離職率該局「冠軍」，請市長盧秀燕與局長張峯源嚴肅面對此事，不要讓市府人員寒心。國民黨多位議員也表認同。

經發局長張峯源説，科長可能律己甚嚴，他會要求加強領導力。人事處長陳杉根表示會了解。

李中指出，根據人事處提供的資料，經發局107年總共離職41人，此科有25人，占比60％；108年離職36人，這科9人，占比25％；109年截至五月為止全局離職34人，該科12人，占比35％，連續3年市場科的離職率都是經發局最高，且高得不像話，局長難道不覺得奇怪？

李中拿出一張看板，列了30名已經離職、辭職或提前退休的人名，部分離職人員說，科長罵人的功力會讓人覺得「人生從此沒有希望」，形容科長是「滅絕師太」；有人好不容易要調走，科長卻拖3個月才給離職單，有人志願降等要離開，甚至鬧到割腕自殺，科長才願意放人。

另根據科員反映，科長不准底下的科員（管理員）報加班費，科裡報加班最多就是科長自己。科長對中醫很有興趣，竟要求同仁如果生病就得去台南看她熟識的中醫；甚至還有人反映「每個月要看一次病。」

李中請市長丶局長要正視此事，不要只看表面績效，忽略「帶人要帶心。」