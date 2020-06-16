南投秀林國小師生赴澎湖 山海交流美感教育

來自山城的南投秀林國小今天抵達澎湖海島，展開美感教育交流之旅，在縣府中庭進行竹樂器快閃活動，推廣「竹文化」，優美的樂聲，讓縣府員工幾乎暫停手中工作，佇立在各樓層迴廊觀賞。

南投竹山森林小學秀林國小今天由校長楊清豐率師生抵澎，展開澎湖各校際的美感教育交流之旅，首站到澎湖縣政府快閃演出，縣長賴峰偉率各局處主管一同欣賞美妙的樂聲，不少縣府員工也都暫時放下工作，欣賞來自山城的樂聲演出，贏得滿場掌聲。

賴峰偉表示，秀林國小是南投境內美麗的森林小學之一，學校全力推廣美感教育與傳承竹山的竹文化，創作與演奏竹樂器有成，此次到澎湖進行美感教育交流，歡迎未來到澎湖體驗四季不同的美景。

縣府教育處表示，竹山秀林國小首次到澎湖進行美感教育交流之旅，還將前往縣內中興、龍門國小等表演交流，並與合橫小學進行海洋主題遊學。