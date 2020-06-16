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將放暑假卻還沒收到花材包 彰化縣府：非校校都有
彰化縣政府配合款加農委會補助，採購8萬份花材作「美育扎根」教育，送給縣內國中、小學生在課堂上學習插花，眼看這個學期不到半個月就要結束，部分家長反映孩子還沒拿到花材，應屆畢業生恐怕「插不到花」；教育處長陳逸玲表示，全縣215所國中、小學校，208所申請花材，並非校校都有。
楊姓家長表示，別所學校的學生拿到花材，在課堂上插完花帶回家，她的兩個孩子到現在沒花材可插花，長子本月國小畢業，不知縣政府何時發給花材。劉姓家長則反映，每校拿到花材不同，有的洋桔梗占多數，陪襯鮮花的麒麟草等綠葉植物也好看，有的菊花較多，顏色跟洋桔梗不搭，怎麼插都不太對勁。
農業處長邱奕志說，農委會補助加上縣府配合款3000萬元，採購花材讓8萬名中小學生學習花藝，也裝飾各火車站，花材組合由5個鄉鎮農會負責，縣政府配合花卉產季，把「彰顯花都．美育扎根」延長在年底，不會趕在這兩個月內完成，所以學校收到花材的時間不一。
教育處長陳逸玲表示，縣內215所國中、小學，以校為單位申請花材，資料顯示208所學校，只要申請即可班班有花材包，花材組合分別拍成5支影片，介紹花卉、示範插花，教師指導學生參考影片示範的插花形式，也可以指導學生發揮創意，插出自己喜愛的形式。
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