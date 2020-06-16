影／搬出吳寶春、楊貴妃 王惠美賣力促銷彰化荔枝

台灣麵包師傅吳寶春拿下法國世界盃麵包大賽冠軍，他自創的米釀荔香麵包致勝關鍵，就是彰化黑葉荔枝做出來的荔枝乾。今年荔枝盛產，彰化縣長王惠美今天到芬園鄉促銷荔枝，除強調縣府已啟動預防性收購措施外，還打著吳寶春以及楊貴妃愛吃荔枝來鼓勵大家採購。

王惠美說，彰化縣約有880公頃荔枝種植面積，是全台第5產區，從彰化市、芬園鄉、員林市、社頭鄉等都有種植，去年荔枝受氣候與荔枝椿象影響，農民收成減少，縣府從去年底就執行荔枝椿象「滅蟲計畫」，輔導農友用生物及化學藥物防治荔枝椿象有成，加上氣候的配合，所以今年荔枝大豐收。

王惠美說，彰化縣荔枝品種非常多，品種有黑葉、糯米、玫瑰紅、大丁香等品種，主要以黑葉荔枝及糯米荔枝為大宗，目前黑葉荔枝正值盛產期，黑葉荔枝口味甜而有香氣，口感Q彈結實，還有豐富的維生素C；彰化縣除了鮮食荔枝外，也有產製荔枝乾，台灣麵包師傅吳寶春拿下法國世界盃麵包大賽冠軍，他自創的米釀荔香麵包致勝關鍵，就是彰化黑葉荔枝做出來的荔枝乾。

王惠美還在現場採摘現剝品嘗多汁鮮甜的荔枝，強調楊貴妃就是愛吃荔枝，才會那麼漂亮，大家多吃，就會像楊貴妃一樣。

目前荔枝價格穩定 ，彰化縣政府為了避免次級品流入市面，影響售價，近期已啟動預防性收購措施，公告補助加工廠向縣內農民團體收購縣產荔枝，製作荔枝乾、果汁、蜜餞、冰品或其他荔枝加工品，以鼓勵業者開發更多元的商品。符合補助資格者，依供果重量每公斤補助供應單位集運費2元、加工廠商加工處理費每公斤3元，採購上限300公噸，採購及加工期間至今年7月31日止。