聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰縣溪州鄉產業道路沒頭尾 曝露偏鄉財政困窘的無奈
彰化縣溪州鄉大庄村一條新路沒前沒後，只有中段，當地民眾一頭霧水，近日向民代反映；今天溪州鄉公所表示，這條產業道路的開路計畫延遲多年，鄉長江淑芬去年找到經費110萬元先做交通流量較頻繁的中段，並已爭取經費做前段和後段；偏鄉財政困窘，道路必須分段做，實在無奈。
大庄村有一條沒名稱的產業道路，兩端連結綠筍路600巷和109縣道，貫穿田中路，滿鋪碎石又長雜草，路況不佳，多年前鄉公所計畫整修和鋪路卻無疾而終。鄉民日前向民代反映，指稱這條產業道路的中段鋪柏油路面，沒做前、後段，希望有關單位從頭做到尾，方便用路人通行。
鄉公所表示，這條產業道路長約900公尺，不到一公里，鄉庫拮据，只能分次發包完工，經評估田中路、下田路之間的中段約317公尺道路，人車流量較多，就先做南側側溝，再做北側側溝，最後整修路面和鋪柏油，路寬6.5公尺，去年底完工和通車。
鄉公所建設課長陳智皓說，產業道路中段已做好，前、後段合計575公尺，約需經費200萬元才能整修和鋪柏油路面，鄉公所目前先做東側的路基，鄉長江淑芬已申請前瞻基礎建設經費做後續工程，希望上級能考量偏鄉財政困難，優先補助。
鄉長江淑芬表示，這條產業道路是她主動找經費，並根據民居聚落分布和人車流量，先鋪中段方便民眾進出，最近中央忙著紓困，前瞻基礎建設經費一時下不來，她會繼續爭取，加速建設其餘路段。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言