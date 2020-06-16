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彰縣溪州鄉產業道路沒頭尾 曝露偏鄉財政困窘的無奈

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉大庄村產業道路的東邊已做路基，但鄉公所沒經費鋪柏油。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉大庄村產業道路的東邊已做路基，但鄉公所沒經費鋪柏油。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉大庄村一條新路沒前沒後，只有中段，當地民眾一頭霧水，近日向民代反映；今天溪州鄉公所表示，這條產業道路的開路計畫延遲多年，鄉長江淑芬去年找到經費110萬元先做交通流量較頻繁的中段，並已爭取經費做前段和後段；偏鄉財政困窘，道路必須分段做，實在無奈。

大庄村有一條沒名稱的產業道路，兩端連結綠筍路600巷和109縣道，貫穿田中路，滿鋪碎石又長雜草，路況不佳，多年前鄉公所計畫整修和鋪路卻無疾而終。鄉民日前向民代反映，指稱這條產業道路的中段鋪柏油路面，沒做前、後段，希望有關單位從頭做到尾，方便用路人通行。

鄉公所表示，這條產業道路長約900公尺，不到一公里，鄉庫拮据，只能分次發包完工，經評估田中路、下田路之間的中段約317公尺道路，人車流量較多，就先做南側側溝，再做北側側溝，最後整修路面和鋪柏油，路寬6.5公尺，去年底完工和通車。

鄉公所建設課長陳智皓說，產業道路中段已做好，前、後段合計575公尺，約需經費200萬元才能整修和鋪柏油路面，鄉公所目前先做東側的路基，鄉長江淑芬已申請前瞻基礎建設經費做後續工程，希望上級能考量偏鄉財政困難，優先補助。

鄉長江淑芬表示，這條產業道路是她主動找經費，並根據民居聚落分布和人車流量，先鋪中段方便民眾進出，最近中央忙著紓困，前瞻基礎建設經費一時下不來，她會繼續爭取，加速建設其餘路段。

彰化縣溪州鄉大庄村產業道路的西邊仍是土石道路。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉大庄村產業道路的西邊仍是土石道路。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉大庄村產業道路的中段鋪柏油。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉大庄村產業道路的中段鋪柏油。記者簡慧珍／攝影

偏鄉 前瞻基礎建設

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