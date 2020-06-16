78歲以上老人駕照下月起將逾期 中彰投近1500人

你家有屆滿78歲的高齡駕駛人嗎？根據台中區監理所統計，自2017年7月起，已通知中彰投地區應換照高齡駕駛人累計4萬9589名，而下月起將有1489件高齡者的駕照逾期，如不再駕駛，建議主動繳回駕照註銷，如未換照再上路，最重可罰3600元。

南投監理站指出，屆滿78歲駕駛人可再評估身心狀態，如不再駕駛，建議主動繳回駕照註銷；高齡駕照逾期後，駕車被攔查開單須3個月內來換照，不然要罰1800元至3600元罰鍰，換照需經體格檢查合格及通過認知功能測驗（或未患中度以上失智症證明）。

台中區監理所表示，自2017年7月起中彰投地區通知高齡駕駛人限期換照累計8221名，迄今有2789名駕駛人未依規定換照遭註銷駕照；凡1942年7月至12月出生的中彰投高齡駕駛人，駕照即將到期，據統計仍有1498名未曾換照；另曾換發3年有效駕照者2919名，須於屆滿前後一個月內換照。