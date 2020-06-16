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台中肉品市場不再拍賣屠宰 轉型運銷觀光市場

中央社 / 台中16日電

台中市盧秀燕今天表示，北區肉品市場明年底契約到期後，撤除屠宰與拍賣業務，只做批發、運銷、加工、多角化經營和觀光市場。

台中市北區肉品市場去留爭議許久，台中市議會今天召開定期會，國民黨籍市議員陳政顯質詢，肉品市場長期存在氣味、噪音，居民精神備受折磨，希望市府盡快對外說明肉品市場後續定位、規劃及目標。

盧秀燕說，肉品市場服務超過40年，當年為因應早期需求開發，機能及空間規劃受限，隨著市場設備逐年老舊，加上氣味、清晨豬隻運送噪音等因素，附近居民生活感到困擾，無論遷到哪一區都會遇到民意反彈。

盧秀燕指出，市府將加速推動活化轉型，轉型與招商計畫規劃從今年7月開始，明年底前預計5條屠宰線全數拆除，園區展開綠美化，招商預計民國111年底前完成，從鄰避設施搖身一變，成為最受歡迎的公共建設。

國民黨籍市議員黃建豪關心，屠宰場拆除後，是否衝擊台中市的豬價。盧秀燕說，以前交通不發達，也沒有冷藏技術，所以肉品批發時衍生拍賣屠宰服務，如今現代化的大城市，政府不必自己經營屠宰業務。

她說，台灣商業屠宰能量充沛，少掉這項公有屠宰業務，對台中市豬肉供應完全沒有問題。

盧秀燕說，未來北區肉品市場依都市計畫，1/3為商業區，由市有肉品公司規劃為以肉品為特色的觀光及美食市場，並開發為綜合商業大樓，1/3為萬坪公園，1/3蓋社會住宅。

肉品 盧秀燕 台中市

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