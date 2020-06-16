快訊

泰國版「我不能呼吸」？37歲男子遭黑衣人持槍綁架

疫情趨緩 彰化大戲院預計7/15恢復營業

中央社 / 彰化16日電

受疫情影響，彰化市彰化大戲院、台灣大戲院暫停營業，只剩員林市員林影城苦撐，不過彰化大戲院在臉書上透露，預計在7月15日也就是放暑假時恢復營業，讓學生有電影可看。

彰化縣內有3間電影院，分別為彰化市的彰化大戲院、台灣大戲院以及員林市的員林影城，不過受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，彰化大戲院以及台灣大戲院在4月底暫停營業，員林影城成為縣內唯一一間正常營業的電影院。

彰化大戲院和台灣大戲院由同一名業者經營，日前彰化大戲院在臉書粉絲專頁貼出公告，指戲院將在7月恢復營業，詳細日期會再公告；有網友今天上網詢問日期，戲院回覆預計在7月15日恢復營業，但台灣大戲院仍維持暫停營業。

記者今天上午致電戲院想要詢問恢復營業的細節，但無人接聽電話；不過業者自己在臉書上指出，恢復營業後，將播放由克里斯多福諾蘭執導的科幻驚悚新片「天能」。

根據彰化大戲院的網站資料，彰化大戲院已有30多年歷史，戲院經整修後，由原先的2廳增建成為4個廳，同時增設了3D播放系統，讓彰化人不用到台中也能看到最新的電影。

電影

延伸閱讀

種少賺更多 彰化千萬葡萄農的經營秘密

彰化各高中畢典 仍限人數、戴口罩

彰化交通建設一等再等 王惠美率隊北上拜會林佳龍

彰化市鐵路高架化擬增軌 林佳龍允提協助方案

相關新聞

幫281萬市民出振興券千元？ 盧秀燕：會產生排擠效應

國民黨台中市議員李中今天在議會質詢建議市長盧秀燕可考慮撙節開支，為281萬市民出中央3倍振興券的自費1000元，讓市民不...

茭白筍殼不要燒 改用分解菌少空汙還能增質量

南投縣埔里鎮是全國茭白筍的最大產地，過去農民習慣將採收後的廢棄筍殼，以焚燒方式一把火燒掉，除了造成嚴重空汙，影響人體健康...

北區肉品巿場拆建案拍板 盧秀燕：吃豬不必自己殺豬

台中市長盧秀燕今天在市議會宣布，北區肉品市場遷建案拍板！釜底抽薪的辦法就是「與其遷建，不如現址拆建」，也就是，明年12月...

新冠肺炎疫情趨緩 來芬園參加市集聽草地音樂會

新冠肺炎疫情趨緩，全台陸續解封，如果想要放鬆一下緊繃心情，本周日（6月21日）可以參加由彰化縣芬園鄉公所在埔茂花市舉辦的...

中市限高42樓 業者籲修改高度比

台中市的建築物受到「土地使用分區管制要點」限制，高度無法超過42樓，最近市府通盤檢討，建築師與房產業者希望市府修法，開放...

彰標售農地66筆 每平方公尺980元起

彰化縣府近日將把農地重劃區抵費地、零星集中土地標售，共66筆，總面積3.9公頃，分布在縣內11個鄉鎮行政區，大都是優良農...

尚無地方政府訂定 彰議員促訂性專區自治條例

「性專區制」上路至今9年，但各地方政府都未訂出自治條例，彰化縣議員陳重嘉、莊陞漢等15人連署提案，建請彰化率先擬訂性專區...

鳥嘴潭供水中彰 南投爭長期回饋

中央在南投縣草屯鎮規畫「鳥嘴潭人工湖工程」，縣議員認為該工程無助於南投用水，卻會影響周邊環境及開發，回饋也不足，要求縣府...

台中購物節抽房 南投迎500遊客

第2屆台中購物節7月1日登場。拚後疫情產業振興，台中市長盧秀燕昨宣布「給台灣消費者最好康」的購物節大禮，有車、有房、有現...

彰化交通建設一等再等 王惠美率隊北上拜會林佳龍

彰化縣長王惠美今天率領團隊北上前往交通部拜會部長林佳龍爭取中央經費，她強調「彰化的建設不能等」，要讓彰化能夠有所突破、脫...

南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

時序入夏，且疫情趨緩，南投縣埔里鎮桃米坑溪親水公園5月底開放，提供親子假日戲水場域，未料才開放約2周，昨天深夜就公告「即...

影／后里馬場辦完花博與燈會 台灣彩光與市府簽營運OT案

台中市政府投入逾12億元打造后里馬場園區，觀光旅遊局辦理台中市后里馬場及花舞館營運移轉(OT)案，昨與台灣彩光科技股份有...

熱門新聞

韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

影／台中火車站淹水 立委驚「截水溝比我家浴室的小！」

竹科常塞車為何新竹不蓋捷運？ 網分析關鍵：人口太少

南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

彰化地政處標售農地 最低每平方公尺980元

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。