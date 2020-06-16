疫情趨緩 彰化大戲院預計7/15恢復營業

受疫情影響，彰化市彰化大戲院、台灣大戲院暫停營業，只剩員林市員林影城苦撐，不過彰化大戲院在臉書上透露，預計在7月15日也就是放暑假時恢復營業，讓學生有電影可看。

彰化縣內有3間電影院，分別為彰化市的彰化大戲院、台灣大戲院以及員林市的員林影城，不過受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，彰化大戲院以及台灣大戲院在4月底暫停營業，員林影城成為縣內唯一一間正常營業的電影院。

彰化大戲院和台灣大戲院由同一名業者經營，日前彰化大戲院在臉書粉絲專頁貼出公告，指戲院將在7月恢復營業，詳細日期會再公告；有網友今天上網詢問日期，戲院回覆預計在7月15日恢復營業，但台灣大戲院仍維持暫停營業。

記者今天上午致電戲院想要詢問恢復營業的細節，但無人接聽電話；不過業者自己在臉書上指出，恢復營業後，將播放由克里斯多福諾蘭執導的科幻驚悚新片「天能」。

根據彰化大戲院的網站資料，彰化大戲院已有30多年歷史，戲院經整修後，由原先的2廳增建成為4個廳，同時增設了3D播放系統，讓彰化人不用到台中也能看到最新的電影。