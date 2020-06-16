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幫281萬市民出振興券千元？ 盧秀燕：會產生排擠效應
國民黨台中市議員李中今天在議會質詢建議市長盧秀燕可考慮撙節開支，為281萬市民出中央3倍振興券的自費1000元，讓市民不必再自掏腰包。
市長盧秀燕表示，市府團隊就是撙節開支過日子，如果多出這項支出，會排擠到其他建設與社福支出。柴米油鹽醬醋茶都要錢，有人想鋪橋造路做建設。
李中表示，中央3倍券必須花1000元才能拿到3000元振興券，基層反映極差。
他指出今年前半年因疫情狀況嚴峻，市府停辦不少活動，還有其他預算未支出，他建議市府盤點各局處預算，撙節開支1.5%，就可省下約33億，為281萬市民支出這1000元。
李中指出，台中市今年總預算有2200多億，市長只要撙節開支就有機會為市民紓困、產業振興，但時效有限「過期作廢」希望市長盧秀燕好好考量，只要撙節開支就可做到。
盧秀燕表示，目前台中市府團隊就是一再撙節開支了，如果多這筆約28億的支出，必定會排擠到其他建設與社福經費，目前無法做到。
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