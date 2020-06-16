北區肉品巿場拆建案拍板 盧秀燕：吃豬不必自己殺豬

台中市長盧秀燕今天在市議會宣布，北區肉品市場遷建案拍板！釜底抽薪的辦法就是「與其遷建，不如現址拆建」，也就是，明年12月與和民間屠宰契約到期後，台中肉品市場將只維持一般業務，但不再從事拍賣和屠宰這個項目。

比照台北市肉品運銷公司，只單純做批發、運銷、加工、多角化經營和觀光市場。

盧秀燕說，後年開始，北區肉品市場現址，依照現在的都市計畫，三分之一做商業區，由市有肉品公司規畫為以肉品為特色的觀光及美食市場，並開發為綜合商業大樓：三分之一做美樂蒂萬坪公園；三分之一蓋社會住宅。成為全台中市最好、最有價值的區域。

盧秀燕表示，長久以來很多學者專家建議「吃豬不必自己殺豬」，其實，肉品市場只要有拍賣屠宰這項業務，就是嫌惡設施，沒有一個區域歡迎，也沒有地方可以遷建。因此慎重宣布現址拆建。明年底契約結束後市府不再續約，停止拍賣屠宰業務，而且完全拆除屠宰設備，全面進行現址大規模開發。

盧秀燕強調，以前交通不發達、也沒有冷藏冷鍊技術，所以政府在進行肉品批發時，會衍生拍賣屠宰服務。如今現代化的大城市，政府不必自己經營屠宰業務。尤其台灣現在 「商業屠宰能量」充沛，豬肉供應甚至過盛、要外銷；所以少掉這項公有屠宰業務，對本市豬肉供應完全沒有問題。

尤其，台中市殺豬這個單項業務，一年只賺2百萬元，但是禍害北區民眾數十年，搬遷興建新的屠宰埸，還要花十幾億，何況是沒有任何一個區域議員和民眾可以接受。