新冠肺炎疫情趨緩 來芬園參加市集聽草地音樂會

新冠肺炎疫情趨緩，全台陸續解封，如果想要放鬆一下緊繃心情，本周日（6月21日）可以參加由彰化縣芬園鄉公所在埔茂花市舉辦的「芬饗農村市集暨草地音樂會春宴活動」，鄉長林世明說，親子除了賞花踏青、玩遊戲外，還可以欣賞悠美的音樂，體驗一下農村夏日風情。

鄉長林世明，芬園鄉是個典型農業之鄉，期盼透過此一市集活動，推廣在地生產優良農產品與社區多元特色產業魅力，提供消費者採購農村好物的機會，並帶動小農經濟文化，活絡農村經濟。

林世明說，此次活動舉辦的埔茂花市隱身在稻田之間，園區內樹林成蔭，園區內有溫室花房、餐飲服務中心（簡餐輕食餐廳）、室內園藝用品展售區、花卉展示室、戶外花樹種苗展示場、和兒童遊戲區等，是一處專業栽培、自產自銷花園農場，也是各地愛花雅客時常光顧-芬園美麗的後花園，除了提供休憩外，也是個豐富的生態教室。

林世明說，此次的「草地上的相遇~與音樂有約」活動，邀請到國台交銅管五重奏擔任活動開場管弦樂串起的悠揚樂聲共譜盛夏管樂風、吳志寧個人吉他彈唱、農村武裝青年復古農村樂曲表演等元素輪番登場，把夏天音樂的悸動鬧騰與藝術表演帶到芬園，讓民眾買好物品美食，也能在精采表演中歡度愉快的週末美好時光。

更多活動詳情資訊及辦法，可洽公所網站及臉書粉絲專頁。

芬園鄉公所：http://town.chcg.gov.tw/fenyuan/00home/index8.asp