彰化交通建設一等再等 王惠美率隊北上拜會林佳龍

彰化縣長王惠美今天率領團隊北上前往交通部拜會部長林佳龍爭取中央經費，她強調「彰化的建設不能等」，要讓彰化能夠有所突破、脫胎換骨，才能留住更多彰化人，交通部長林佳龍在會中承諾，彰化市鐵路高架化將儘速通過，台中捷運綠線延伸彰化，也將在6月底由交通部與彰化、台中一起開會，並再研議是否降低地方自籌經費。

王惠美今率領縣府團隊以及立法委員謝衣鳳、黃秀芳、陳秀寳、陳素月助理劉珊伶等人北上，縣府工務處長林漢斌先進行彰化縣交通建設發展簡報，包括彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化、台61乙線(美港公路)高架化等。

王惠美說，期許這些計畫能夠儘早核實，進入下一階段的綜合規劃階段，從綜合規劃一直到施工還有5到8年的時間，彰化的建設真的不能等。

縣府推動彰化市鐵路高架化已逾十年，今年5月28日再次提報修正報告書給交通部核轉行政院審查，王惠美表示，推動彰化市鐵路高架化是縣府刻不容緩的任務，希望交通部給予支持，以帶動彰化市舊城區發展，引領彰化再起飛。

另配合鐵路高架化，扇形車庫將維持動態保存及運作，未來並將新增遊園列車路線，串連周邊鐵道文化觀光廊帶，形塑為鐵道博物館園區。扇形車庫是全亞洲唯二會動的火車旅館，與鹿港玻璃廟及芳苑海牛都是本縣的國際觀光亮點，縣府盼與中央機關合作，共同成立「扇形車庫國際旅遊亮點推動小組」，促進扇形車庫登上國際旅遊舞台。