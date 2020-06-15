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南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮桃米坑溪親水公園開放才2周，昨深夜就公告「即日起暫停開放」。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮桃米坑溪親水公園開放才2周，昨深夜就公告「即日起暫停開放」。圖／讀者提供

時序入夏，且疫情趨緩，南投縣埔里鎮桃米坑溪親水公園5月底開放，提供親子假日戲水場域，未料才開放約2周，昨天深夜就公告「即日起暫停開放」，地方譁然；經瞭解，全因遊客太沒品，讓無償供地協管的地主心太累，決定不放水了。

桃米生態村內的「桃米坑溪親水公園」啟用至今已15年，園區硬體設施由水保局編列經費興建，並接引山泉水，用地為部分國有地，絕大多數由地主無償供地供電並協管，入夏後免費開放，是附近居民和不少遊客安排玩水行程的消暑勝地。

「帶走自己的垃圾很難嗎？」只不過，今年從5月底開放後，部分遊客公德心無下限，不僅車輛並排停放影響交通，公廁更被瓶罐、廚餘及吸飽水的紙尿布等垃圾塞爆，且滿地嘔吐物、排泄物，甚至隨地便溺，讓無償協助善後的地主超崩潰。

「桃米坑溪親水公園」臉書粉絲專頁也指出，「大家玩水很開心，垃圾清理不開心」，地主無償提供土地與水電後，卻換來滿廁的私人垃圾時，這些垃圾還需要地主自己分類後才能丟棄，他真的很灰心；昨深夜專頁就公告「即日起暫停開放」。

而親水公園封園消息一出，地方譁然，紛詢問是否會開放，日月潭風景管理處則表示，公廁是由該處與水保局、社區發展協會共同委託地主管理維護，未料遊客公德心嚴重超出地主的負荷，後續三方將協調增派假日清潔人力，但開放日待議。

此外，有民眾反映，公園戲水池旁有木造設施腐蝕、鐵釘外露、池底破損等部分損壞，恐有安全疑慮；水保局南投分局表示，已編列修繕經費，待完成規劃設計就發包施工，只是設施修護除靠公部門，也盼民眾共同愛護，並維持環境整潔。

遊客用垃圾塞爆桃米坑溪親水公園公廁，甚至滿地嘔吐物、排泄物，讓無償善後的地主超崩潰。圖／讀者提供
遊客用垃圾塞爆桃米坑溪親水公園公廁，甚至滿地嘔吐物、排泄物，讓無償善後的地主超崩潰。圖／讀者提供

疫情 親子 埔里

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