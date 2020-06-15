百部遊覽車集結日月潭大會師 南投對全國遊客展雙手

一場突如其來的大雨，並未減低觀光業者及遊客重啟疫後觀光的意願，50輛大型遊覽車、50輛九人座廂型車，下午大會師在日月潭中興停車場，500名遊客加上到場的南投各觀光旅遊業者，在歡樂歌舞聲中，縣長林明溱啟動「樂活新南投、防疫安心快樂遊」光球，宣布向全國遊客伸出熱情雙手。

不少到場的觀光業者相互彼此見面打招呼時，都說「好久不見！」更有業者心情激動地的表示，這個熱鬧場面等好久了，因為疫情從今年2月起到今天，超過140天，大家都過了一個不算短的「苦日子」，因為即使是過去的旅遊熱點，也都是遇過不見一台遊覽車進園區的窘況，何況時下午一口氣看到50輛大遊覽車的景象。

這場為了振興南投觀光而來的大小遊覽車，今天迎來第一波500名遊客，除所搭乘的12輛遊覽車，更集結總計多達50輛遊覽車及50輛九人座廂型車，齊聚日月潭中興停車場，藉著日月潭大會師，大家大跳「解封」後勁舞熱身，共同呼籲全國遊客優先選擇到最健康安全的南投縣觀光旅遊，大家都準備好一同振興南投觀光。