大肚溪口雲林莞草遭誤認外來種 生態團體憂錯殺本土種

彰化縣大肚溪口外來種「互花米草」影響溼地生態，縣府爭取經費規劃移除，但當地生態團體空拍發現，原規劃移除互花米草的三區域，是大肚溪口睽違了25年的雲林莞草，擔心公部門發包施工恐讓本土種慘遭移除，縣府指出，會要求得標廠商請專家學者當顧問，保育雲林芫草。

彰化縣環保聯盟常務理事蔡嘉陽說，外來種互花米草10年前入侵以來，對台灣中西部海岸生態造成嚴重影響，北從淡水河口、大甲溪口高美溼地、大肚溪口溼地一直到濁水溪口溼地都有大面積互花米草分布，互花米草根系密集、深根入土可達1公尺長，讓許多底棲生物無法在互花米草下生存，水鳥也無法在密集生長的互花米草間覓食，有「灘地殺手」的惡名。

縣府農業處近年針對大肚溪口的「互花米草」紀錄觀察，去年爭取到中央經費1300萬元預計移除互花米草，保護大肚溪口生態，目前在審查階段，彰濱工業區設廠的惠朋國際企業鳥人俱樂部近日進行環境教育，透過空拍畫面紀錄在伸港下海路以北大面積雲林莞草，發現估計有10公頃以上的雲林莞草被誤認為互花米草而將慘遭移除。

蔡嘉陽說，雲林莞草是莎草科，外型莖葉細長，生長高度約30公分，空拍畫面較為稀疏且淺綠色，互花米草則屬於禾本科，莖為圓形，莖葉比較寬大，空拍畫面草澤密實，顏色比較呈現深綠色，確實可能判斷錯誤。

縣府農業處林務科長蘇啟懷表示，基於保育生態預計移除大肚溪口移除外來種互花米草面積約2公頃，因該區為濕地，須經過水利署、營建署審查通過才會發包辦理，縣府會要求廠商保育現地既存的本土種雲林芫草，請專家學者當顧問，移除互花米草後也會復育雲林芫草。