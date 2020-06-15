快訊

糗！他穿少將陸軍服搭高鐵被憲兵攔查 檢方曝下場

【老黨重生3】重調九二共識 國民黨要走「不統不獨第三條路」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水淹台中火車站 立委：截水溝尺寸與浴室水管差不多

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
黃國書（中）要求台中火車站盡快改善。記者陳秋雲／攝影
黃國書（中）要求台中火車站盡快改善。記者陳秋雲／攝影

昨天下午2點多雨炸台中，造成台中火車站大廳、售票區、閘口通道等區域因為排水不及，嚴重積水，旅客涉水才能進出。立法委員黃國書今日下午邀集台鐵管理局前往勘查，希望台鐵找出積水原因並要求盡快改善，避免再發生。

黃國書表示，斥資21億打造的台中火車站是台中市重要門面，啟用不到短短4年就發生嚴重的淹水事件，造成旅客不便，有損台中形象。他說這當初規劃設計不周詳，且車站災防及應變機制須強化。

黃國書指出，台中車站二樓大平台和車站大廳銜接處的設計顯然有問題，30公尺內的截水溝沒任何排水孔，尺寸竟然跟家庭浴室用的差不多。

台中火車站長葉仁和表示，車站設計是半開放空間，平時都會定期清理截水溝「當初設計時未考量極端氣候因素」一旦強降雨，車站截水溝數量及排水功能無法及時宣洩，容易產生積水。

他要求台鐵局和鐵道局須在一週內將現有排水孔改成不易阻塞的高腳式排水孔，加強排水設施的清汙工作，並在兩個月內在二樓大平台滴水線外側增設一條截水溝增加排水。

黃國書也呼籲台中市府應積極處理拖了一年多的設施接管業務，確立管理權責。

黃國書強調，面對雨季汛期，他不允許台中車站再次淹水。

黃國書指出台中車站30公尺內的截水溝沒任何排水孔，尺寸與家庭浴室用的差不多。記者陳秋雲／攝影
黃國書指出台中車站30公尺內的截水溝沒任何排水孔，尺寸與家庭浴室用的差不多。記者陳秋雲／攝影
黃國書指出台中車站30公尺內的截水溝沒任何排水孔，尺寸與家庭浴室用的差不多。記者陳秋雲／攝影
黃國書指出台中車站30公尺內的截水溝沒任何排水孔，尺寸與家庭浴室用的差不多。記者陳秋雲／攝影

黃國書 中火

延伸閱讀

台中萬和宮爭取升格國定古蹟 立委邀相關部會力促

綠委：非一派獨大 新蘇系仍難撼動

體育署：運動產業綱領7月公布

球衣讓世界看到台灣 體育署長：樂見其成

相關新聞

彰縣議員推性產業合法 提案擬訂「性專區自治條例」

「性專區制」上路，但至今9年沒有地方政府定條例，彰化縣議員陳重嘉、莊陞漢等15人提案連署，建請縣府擬訂性專區自治條例，監...

大肚溪口雲林莞草遭誤認外來種 生態團體憂錯殺本土種

彰化縣大肚溪口外來種「互花米草」影響溼地生態，縣府爭取經費規劃移除，但當地生態團體空拍發現，原規劃移除互花米草的三區域，...

水淹台中火車站 立委：截水溝尺寸與浴室水管差不多

昨天下午2點多雨炸台中，造成台中火車站大廳、售票區、閘口通道等區域因為排水不及，嚴重積水，旅客涉水才能進出。立法委員黃國...

影／台中火車站淹水 立委驚「截水溝比我家浴室的小！」

台中市昨天一場暴雨，讓才完工使用不久的台中火車站新站二樓大廳淹水，立委何欣純上午前往勘查，發現二樓大平台的截水溝窄淺，「...

議員籲振興發現金 林明溱：我比蘇貞昌有Guts但就沒錢

南投縣議員李洲忠認為中央振興經濟政策不力，今質詢縣長林明溱要他有魄力的發現金給縣民來振興經濟，林自認比行政院長蘇貞昌有G...

手作心型糖果盒祝警察節快樂 豐原警察收到好暖心

今天是警察節，台中市豐原警分局志工中隊員手作心型糖果盒，今天在盒內放糖果送給近400位員警，祝他們今天警察節快樂。

促銷荔枝「隨堂考」 盧秀燕透露最愛吃的水果就是它

荔枝椿象防治有成，台中市今年的荔枝產量恢復以往的水準，但新冠肺炎疫情使得外銷數量大減7成，市長盧秀燕上午和大里、太平兩農...

慶祝農民節 竹塘飄香肉粽初登場只送弱勢獨老

彰化縣竹塘鄉農會今天舉辦疫情解封後的第一場農民節慶祝大會，順便配合即將到來的端午節行銷飄香米粽，現場捐贈1000個粽子給...

疫情解封！彰化各高中仍管制畢典人數 花販嘆：買氣差

新冠肺炎疫情趨緩，彰化高中職陸續舉辦畢業典禮，考量活動在室內空間，各校仍嚴加防範，彰化女中限制家長到場參與人數，私立精誠...

台中購物節7月1日登場首獎抽豪宅 盧秀燕邀大家快來衝一波

第2屆台中購物節7月1日登場，第一大獎是位在北區孔廟附近「麗寶微笑世紀」每坪實價登錄約27.2萬元。另抽百萬現金，汽...

南投觀光動員振興接客 近百輛大小遊覽車日月潭大會師

南投縣政府整合縣內業者迎來疫後第一波遊客，上午兵分竹山、集集、埔里三處，參觀縣內最著名的觀光工廠，觀光處宣布南投縣已迎來...

風雲社團／台中太平樹孝商圈做公益 凝聚生活圈情感

商圈管理委員會一般多是著眼於振興商圈，但是台中市太平區的樹孝商圈管理委員會卻集合商家做公益，「創造互利共好的社會」才是他...

熱門新聞

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

影／台中火車站淹水 立委驚「截水溝比我家浴室的小！」

韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

桃市抓改裝車 警購新裝備上路

影／罷韓反被罷 時力議員黃捷：鳳山的「鳳」沒那麼好寫

宜蘭天空現罕見火彩虹 網友直呼太美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。