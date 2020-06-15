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水淹台中火車站 立委：截水溝尺寸與浴室水管差不多
昨天下午2點多雨炸台中，造成台中火車站大廳、售票區、閘口通道等區域因為排水不及，嚴重積水，旅客涉水才能進出。立法委員黃國書今日下午邀集台鐵管理局前往勘查，希望台鐵找出積水原因並要求盡快改善，避免再發生。
黃國書表示，斥資21億打造的台中火車站是台中市重要門面，啟用不到短短4年就發生嚴重的淹水事件，造成旅客不便，有損台中形象。他說這當初規劃設計不周詳，且車站災防及應變機制須強化。
黃國書指出，台中車站二樓大平台和車站大廳銜接處的設計顯然有問題，30公尺內的截水溝沒任何排水孔，尺寸竟然跟家庭浴室用的差不多。
台中火車站長葉仁和表示，車站設計是半開放空間，平時都會定期清理截水溝「當初設計時未考量極端氣候因素」一旦強降雨，車站截水溝數量及排水功能無法及時宣洩，容易產生積水。
他要求台鐵局和鐵道局須在一週內將現有排水孔改成不易阻塞的高腳式排水孔，加強排水設施的清汙工作，並在兩個月內在二樓大平台滴水線外側增設一條截水溝增加排水。
黃國書也呼籲台中市府應積極處理拖了一年多的設施接管業務，確立管理權責。
黃國書強調，面對雨季汛期，他不允許台中車站再次淹水。
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