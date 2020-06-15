快訊

4天79人確診！北京宣布全市防疫進入「戰時狀態」

李啟賢正式接掌華南永昌證董座 新人事名單一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰縣議員推性產業合法 提案擬訂「性專區自治條例」

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議員莊陞漢提案建請縣府擬定「性專區自治條例」，讓性產業合法化。記者林敬家／攝影
彰化縣議員莊陞漢提案建請縣府擬定「性專區自治條例」，讓性產業合法化。記者林敬家／攝影

性專區制」上路，但至今9年沒有地方政府定條例，彰化縣議員陳重嘉、莊陞漢等15人提案連署，建請縣府擬訂性專區自治條例，監督性產業合法化，縣府指出還需要做縣內性產業盤點。

台灣從2011年立法院社會秩序維護法修正後，性專區制上路，授權地方政府自行劃設性交易專區，但至今仍沒有地方政府制定條例，彰化縣曾發出公娼許可證，至今已絕跡，彰化市永樂街、花壇平和街等地過去私娼猖獗，如今凋零，也有轉為地下化的非法處境。

彰化縣性專區自治條例提案議員之一莊陞漢說，性產業在全世界都是地下化產業，衍伸出治安、居住問題，與其避而不談，不如法制化，就像博弈產業一樣，不去管沒有制度化，統一管理反而是先進國家的作為，提案希望縣府正視問題。

他也強調，提案並非鼓勵去八大行業，而是希望法制化，民眾觀念也能與時俱進，就像通姦除罪化並不是鼓勵大家通姦，而是要跟著時代變遷進步。

對此，縣府經綠處長劉玉平表示，目前還沒有縣市政府推動性交易專區，對於議員提案會進行初步評估，從產業發展角度和解決問題來考量，但性產業專區畢竟具高度爭議，地方共識和民意很關鍵，過去沒有做過這樣的調查，還不知道地方想法。

縣府接下來會盤點現有資料和產業分布，了解性產業問題屬性，再評估是否可透過性專區就可解決，但因相關法源在於社會秩序維護法，會徵詢警察局意見，目前只是初步研議，從提案到實際立法還有很長一段路要走。

彰化縣15名議員提案連署推動「性專區自治條例」。記者林敬家／攝影
彰化縣15名議員提案連署推動「性專區自治條例」。記者林敬家／攝影

性專區 性交易

延伸閱讀

議員轟公宅完工跳票 北市府：因疫情導致延宕

彰化地政處標售農地 最低每平方公尺980元

疫情解封！彰化各高中仍管制畢典人數 花販嘆：買氣差

感恩故鄉 趙宗冠伉儷彰化開畫展

相關新聞

彰縣議員推性產業合法 提案擬訂「性專區自治條例」

「性專區制」上路，但至今9年沒有地方政府定條例，彰化縣議員陳重嘉、莊陞漢等15人提案連署，建請縣府擬訂性專區自治條例，監...

水淹台中火車站 立委：截水溝尺寸與浴室水管差不多

昨天下午2點多雨炸台中，造成台中火車站大廳、售票區、閘口通道等區域因為排水不及，嚴重積水，旅客涉水才能進出。立法委員黃國...

影／台中火車站淹水 立委驚「截水溝比我家浴室的小！」

台中市昨天一場暴雨，讓才完工使用不久的台中火車站新站二樓大廳淹水，立委何欣純上午前往勘查，發現二樓大平台的截水溝窄淺，「...

議員籲振興發現金 林明溱：我比蘇貞昌有Guts但就沒錢

南投縣議員李洲忠認為中央振興經濟政策不力，今質詢縣長林明溱要他有魄力的發現金給縣民來振興經濟，林自認比行政院長蘇貞昌有G...

手作心型糖果盒祝警察節快樂 豐原警察收到好暖心

今天是警察節，台中市豐原警分局志工中隊員手作心型糖果盒，今天在盒內放糖果送給近400位員警，祝他們今天警察節快樂。

促銷荔枝「隨堂考」 盧秀燕透露最愛吃的水果就是它

荔枝椿象防治有成，台中市今年的荔枝產量恢復以往的水準，但新冠肺炎疫情使得外銷數量大減7成，市長盧秀燕上午和大里、太平兩農...

慶祝農民節 竹塘飄香肉粽初登場只送弱勢獨老

彰化縣竹塘鄉農會今天舉辦疫情解封後的第一場農民節慶祝大會，順便配合即將到來的端午節行銷飄香米粽，現場捐贈1000個粽子給...

疫情解封！彰化各高中仍管制畢典人數 花販嘆：買氣差

新冠肺炎疫情趨緩，彰化高中職陸續舉辦畢業典禮，考量活動在室內空間，各校仍嚴加防範，彰化女中限制家長到場參與人數，私立精誠...

台中購物節7月1日登場首獎抽豪宅 盧秀燕邀大家快來衝一波

第2屆台中購物節7月1日登場，第一大獎是位在北區孔廟附近「麗寶微笑世紀」每坪實價登錄約27.2萬元。另抽百萬現金，汽...

南投觀光動員振興接客 近百輛大小遊覽車日月潭大會師

南投縣政府整合縣內業者迎來疫後第一波遊客，上午兵分竹山、集集、埔里三處，參觀縣內最著名的觀光工廠，觀光處宣布南投縣已迎來...

風雲社團／台中太平樹孝商圈做公益 凝聚生活圈情感

商圈管理委員會一般多是著眼於振興商圈，但是台中市太平區的樹孝商圈管理委員會卻集合商家做公益，「創造互利共好的社會」才是他...

感恩故鄉 趙宗冠伉儷彰化開畫展

86歲的趙宗冠及唐雙鳳是知名的藝壇伉儷，相互扶持超過一甲子，仍創作不歇，完成的油畫及膠彩畫作品多元豐富，即日起到6月28...

熱門新聞

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

新北大雨 五股淹水車輛無法通行

影／台中火車站淹水 立委驚「截水溝比我家浴室的小！」

桃市抓改裝車 警購新裝備上路

韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。