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彰縣議員推性產業合法 提案擬訂「性專區自治條例」
「性專區制」上路，但至今9年沒有地方政府定條例，彰化縣議員陳重嘉、莊陞漢等15人提案連署，建請縣府擬訂性專區自治條例，監督性產業合法化，縣府指出還需要做縣內性產業盤點。
台灣從2011年立法院社會秩序維護法修正後，性專區制上路，授權地方政府自行劃設性交易專區，但至今仍沒有地方政府制定條例，彰化縣曾發出公娼許可證，至今已絕跡，彰化市永樂街、花壇平和街等地過去私娼猖獗，如今凋零，也有轉為地下化的非法處境。
彰化縣性專區自治條例提案議員之一莊陞漢說，性產業在全世界都是地下化產業，衍伸出治安、居住問題，與其避而不談，不如法制化，就像博弈產業一樣，不去管沒有制度化，統一管理反而是先進國家的作為，提案希望縣府正視問題。
他也強調，提案並非鼓勵去八大行業，而是希望法制化，民眾觀念也能與時俱進，就像通姦除罪化並不是鼓勵大家通姦，而是要跟著時代變遷進步。
對此，縣府經綠處長劉玉平表示，目前還沒有縣市政府推動性交易專區，對於議員提案會進行初步評估，從產業發展角度和解決問題來考量，但性產業專區畢竟具高度爭議，地方共識和民意很關鍵，過去沒有做過這樣的調查，還不知道地方想法。
縣府接下來會盤點現有資料和產業分布，了解性產業問題屬性，再評估是否可透過性專區就可解決，但因相關法源在於社會秩序維護法，會徵詢警察局意見，目前只是初步研議，從提案到實際立法還有很長一段路要走。
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