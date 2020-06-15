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南投議員關注鳥嘴潭 促縣府向中央爭取長期回饋

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣議員認為鳥嘴潭人工湖無助南投用水，還影響周邊環境及開發，中央回饋卻不足，要求縣府正視。圖／本報資料照
南投縣議員認為鳥嘴潭人工湖無助南投用水，還影響周邊環境及開發，中央回饋卻不足，要求縣府正視。圖／本報資料照

中央在南投縣草屯鎮規畫「鳥嘴潭人工湖工程」，縣議員認為該工程無助南投用水，卻會影響周邊環境及開發，回饋也不足，要求縣府正視，必要時發動抗爭；縣長林明溱表示，將向中央爭取啟用後比照台電，按供給量提撥回饋金給縣府。

縣議員簡峻庭指出，草屯鳥嘴潭人工湖工程對南投而言，根本是「賠本生意」，未來長期輸水供給彰化、台中等地，南投卻損失大片土地，上下游及周邊也長期受害，卻沒有明確且長期的回饋機制，縣府正視，並應積極爭取回饋。

林明溱則表示，草屯鳥嘴潭人工湖工程屬中央重大政策，地方只能配合，而現階段也有回饋地方，像是水利署有將工程期間開採砂石拍賣總額的4成撥給縣府作為回饋，而針對草屯鎮回饋就撥由草屯鎮公所處理。

但議員李洲忠、陳淑惠均認為，地方需要的並非短期回饋，而是穩定公平的長期回饋；李表示，人工湖竣工後是每天供水給外縣市至少25萬噸，中央對地方回饋應長期施行，若能以供水度數提撥給縣庫及鎮庫，也才是長久之計

陳也說，鳥嘴潭水庫開發受影響的都是南投縣民，自來水公司和彰化則是長期受益者，因此，水利署應該有更長期、更優惠的回饋方式來回饋地方；議員更同聲表示，若縣長1人之力無法爭取長期回饋，必要時地方可發動抗爭向中央反映。

對此，林明溱表示，鳥嘴潭完工後以供應彰化民生用水為大宗，南投用水比例確實少，盼中央能接受地方意見，增加對南投的回饋補助；縣府也會持續爭取比照台電大觀發電廠以每年發電量提撥回饋方案，依年供水量按比例回饋，照顧地方。

南投縣議員認為鳥嘴潭人工湖無助南投用水，還影響周邊環境及開發，中央回饋卻不足，要求縣府正視。圖／本報資料照
南投縣議員認為鳥嘴潭人工湖無助南投用水，還影響周邊環境及開發，中央回饋卻不足，要求縣府正視。圖／本報資料照

林明溱 台電 水利署

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