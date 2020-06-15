快訊

兩韓關係緊張！金與正威脅採軍事行動 文在寅首回應

美方封殺令顯現！前員工爆料：傳華為7月將裁員50%

彰化地政處標售農地 最低每平方公尺980元

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府近日將辦理農地重劃區抵費地及零星集中土地標售66筆。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府近日將辦理農地重劃區抵費地及零星集中土地標售66筆。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府近日將辦理農地重劃區抵費地及零星集中土地標售66筆，總面積3.9億公頃，標售總底價1.06億元，這次標售土地地點分佈於縣內11個鄉鎮行政區，大都是優良農地，具農作環境條件、產權明確等優勢，每筆標售面積不大，適合想要擁有田地體驗閒暇耕作樂趣者。

縣府地政處重劃科長黃錫欽指出，這次標售土地分布鄉鎮區域包括福興、秀水、芳苑等，標售底價最低的一塊土地為大城鄉的農牧用地，每平方公尺980元，價格最高位在為鹿港的乙種工業區，僅有33平方公尺，每平方公尺2萬3900元，重劃後的零星地標售熱度普通，但仍有需求。

彰化縣農地重劃後土地形狀方正利於農耕使用，為農業發展打下良好基礎，適合小農和嚮往「假日農夫」的民眾，以及鄰近耕作農民想擴大農場經營者，地政處說，依規定毗連土地現耕所有權人有依同樣條件優先購買權，應於公開標售時當場主張優先購買。

縣府將在6月29日標售土地，有意願的民眾可到土地所轄鄉鎮公所、彰化縣各地政事務所及本府地政處索取標單，或到縣府地政處土地標售項下載，並於今年年6月24日下午5時投標期限內送達指定信箱，逾期無效。

彰化縣政府近日將辦理農地重劃區抵費地及零星集中土地標售66筆。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府近日將辦理農地重劃區抵費地及零星集中土地標售66筆。圖／彰化縣政府提供

農地 農民

延伸閱讀

疫情解封！彰化各高中仍管制畢典人數 花販嘆：買氣差

感恩故鄉 趙宗冠伉儷彰化開畫展

解封 路跑、慶端陽…陸續上場 王惠美邀大家來彰化看龍舟賽

影／開車過彰化南美路平交道猶豫了 47秒後被火車撞爛車頭

相關新聞

影／台中火車站淹水 立委驚「截水溝比我家浴室的小！」

台中市昨天一場暴雨，讓才完工使用不久的台中火車站新站二樓大廳淹水，立委何欣純上午前往勘查，發現二樓大平台的截水溝窄淺，「...

議員籲振興發現金 林明溱：我比蘇貞昌有Guts但就沒錢

南投縣議員李洲忠認為中央振興經濟政策不力，今質詢縣長林明溱要他有魄力的發現金給縣民來振興經濟，林自認比行政院長蘇貞昌有G...

手作心型糖果盒祝警察節快樂 豐原警察收到好暖心

今天是警察節，台中市豐原警分局志工中隊員手作心型糖果盒，今天在盒內放糖果送給近400位員警，祝他們今天警察節快樂。

促銷荔枝「隨堂考」 盧秀燕透露最愛吃的水果就是它

荔枝椿象防治有成，台中市今年的荔枝產量恢復以往的水準，但新冠肺炎疫情使得外銷數量大減7成，市長盧秀燕上午和大里、太平兩農...

慶祝農民節 竹塘飄香肉粽初登場只送弱勢獨老

彰化縣竹塘鄉農會今天舉辦疫情解封後的第一場農民節慶祝大會，順便配合即將到來的端午節行銷飄香米粽，現場捐贈1000個粽子給...

疫情解封！彰化各高中仍管制畢典人數 花販嘆：買氣差

新冠肺炎疫情趨緩，彰化高中職陸續舉辦畢業典禮，考量活動在室內空間，各校仍嚴加防範，彰化女中限制家長到場參與人數，私立精誠...

台中購物節7月1日登場首獎抽豪宅 盧秀燕邀大家快來衝一波

第2屆台中購物節7月1日登場，第一大獎是位在北區孔廟附近「麗寶微笑世紀」每坪實價登錄平均24到25萬元。另抽百萬現金，汽...

南投觀光動員振興接客 近百輛大小遊覽車日月潭大會師

南投縣政府整合縣內業者迎來疫後第一波遊客，上午兵分竹山、集集、埔里三處，參觀縣內最著名的觀光工廠，觀光處宣布南投縣已迎來...

風雲社團／台中太平樹孝商圈做公益 凝聚生活圈情感

商圈管理委員會一般多是著眼於振興商圈，但是台中市太平區的樹孝商圈管理委員會卻集合商家做公益，「創造互利共好的社會」才是他...

感恩故鄉 趙宗冠伉儷彰化開畫展

86歲的趙宗冠及唐雙鳳是知名的藝壇伉儷，相互扶持超過一甲子，仍創作不歇，完成的油畫及膠彩畫作品多元豐富，即日起到6月28...

埔里福興溫泉 立委促修周邊步道

南投縣埔里鎮福興溫泉區公共工程已申報竣工，為提升園區觀光效益，地方盼串連鄰近觀光遊憩資源，將能高瀑布、親水公園納入旅遊動...

台中霧峰林家起家草厝修復 最快年底開放

台中霧峰林家的「起家厝」修復後正式亮相，市府文化局指出，工程及設計團隊經試掘及考證，採用現代3D透視模擬技術建模比對老照...

熱門新聞

全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳

菊系大集合？高市府發布人事異動 代理局處長名單出爐

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

新北大雨 五股淹水車輛無法通行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。