彰化地政處標售農地 最低每平方公尺980元

彰化縣政府近日將辦理農地重劃區抵費地及零星集中土地標售66筆，總面積3.9億公頃，標售總底價1.06億元，這次標售土地地點分佈於縣內11個鄉鎮行政區，大都是優良農地，具農作環境條件、產權明確等優勢，每筆標售面積不大，適合想要擁有田地體驗閒暇耕作樂趣者。

縣府地政處重劃科長黃錫欽指出，這次標售土地分布鄉鎮區域包括福興、秀水、芳苑等，標售底價最低的一塊土地為大城鄉的農牧用地，每平方公尺980元，價格最高位在為鹿港的乙種工業區，僅有33平方公尺，每平方公尺2萬3900元，重劃後的零星地標售熱度普通，但仍有需求。

彰化縣農地重劃後土地形狀方正利於農耕使用，為農業發展打下良好基礎，適合小農和嚮往「假日農夫」的民眾，以及鄰近耕作農民想擴大農場經營者，地政處說，依規定毗連土地現耕所有權人有依同樣條件優先購買權，應於公開標售時當場主張優先購買。