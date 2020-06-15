議員籲振興發現金 林明溱：我比蘇貞昌有Guts但就沒錢

南投縣議員李洲忠認為中央振興經濟政策不力，今質詢縣長林明溱要他有魄力的發現金給縣民來振興經濟，林自認比行政院長蘇貞昌有Guts，但「南投縣沒錢」直言回絕；林也強調，針對有特殊需求則有提供現金貸款或紓困。

李指出，中央振興政策發出三倍券才幾千塊卻規定一堆，要發、不發的很不乾脆，到現在也沒看到券，也不太清楚要怎麼使用，而林縣長很會拚經濟，國民黨團先曾已建議縣長，要不要考慮直接發現金給縣民，對此有無相關構思。

李洲忠更大讚林最有魄力、「叫小賀」（膽識好），鼓勵林發現金，不論金額多寡讓縣民「有感」；林明溱則霸氣回應，「他比行政院長有Guts，但南投縣就沒錢」，直言回絕「發現金的經費太大」，縣府財源無法負擔，也吃不消。

林明溱表示，若1人發1萬元，發出經費會超過20億元，而縣庫財政運用目前捉襟見肘，收支勉力平衡，恐無力負擔；縣府能透過政策幫助民眾或業者賺錢，振興地方經濟，但不是拿錢出來給百姓，針對有特殊需求提供現金貸款或紓困。

林也強調，現金協助的部分，縣府有青年貸款，支應其前期創業經費窘迫的困境，最高可借到100萬元，前5年利息由縣府幫忙出；針對貧困家庭才會直接發放急難救助金，幫助有困難的弱勢家庭，比起全縣小額發放、錦上添花來得更有意義。