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促銷荔枝「隨堂考」 盧秀燕透露最愛吃的水果就是它

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午和大里、太平兩農會聯手為荔枝促銷。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午和大里、太平兩農會聯手為荔枝促銷。記者黃寅／攝影

荔枝椿象防治有成，台中市今年的荔枝產量恢復以往的水準，但新冠肺炎疫情使得外銷數量大減7成，市長盧秀燕上午和大里、太平兩農會聯手為荔枝促銷，還當場「隨堂考」參與的議員關於促銷的小問題，結果議員們多「口誤」，引起現場一陣笑聲，也間接達到宣傳效果。

盧秀燕還在致詞一開始就透露她最愛吃的水果就是荔枝，讀小學時一次可以吃個2、3斤，會吃的很飽，而台中的荔枝用冷鏈技術保存，必須在清晨尚未曬到太陽時即採，並在10度C的作業環境下進行去梗、篩選，並在4度C以下的環境保裝、冷藏，而且每盒1公斤裝的「台中美荔」才賣99元，實在是便宜又新鮮。

當她突然問起台上的市議員李天生這個盒裝荔枝叫什麼名字，李天生一時回答不出來，當問到市議員林德宇一盒多少錢時，林德宇也把99元說成是100元，引起台下一陣笑聲。他倆人還被盧秀燕「虧」說都沒有認真在推銷。

不過議員們後來都立即改口說出正確答案，市議員張滄沂還補充說，還有一個人最愛吃荔枝，那就是楊貴妃，市議員李麗華也讚美盧秀燕，說大家只要吃一盒半的荔枝就會像盧這麼美。

局長蔡精強說，將把用於外銷的冷鏈冷藏技術首次轉而用於內銷，讓消費者可以吃到風味最佳的荔枝。盧秀燕也特別進到冷鏈工廠走了一趟；當她看到工作人員都在低溫環境下身著厚的冬衣工作，還特別說：「台中市的荔枝都是吹冷氣的喔！」

台中的荔枝用冷鏈技術保存，必須在清晨尚未曬到太陽時即採，並在10度C的作業環境下進行去梗、蒒選，並在4度C以下的環境保裝、冷藏，而且每盒1公斤裝的「台中美荔」才賣99元。記者黃寅／攝影
台中的荔枝用冷鏈技術保存，必須在清晨尚未曬到太陽時即採，並在10度C的作業環境下進行去梗、蒒選，並在4度C以下的環境保裝、冷藏，而且每盒1公斤裝的「台中美荔」才賣99元。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午和大里、太平兩農會聯手為荔枝促銷，還當場「隨堂考」參與的議員關於促銷的小問題。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午和大里、太平兩農會聯手為荔枝促銷，還當場「隨堂考」參與的議員關於促銷的小問題。記者黃寅／攝影

盧秀燕 台中市

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