東勢警分局今慶祝警察節 吃美食還有禮券

今天是警察節，台中東勢警分局今天舉行歡慶警察節暨表揚績優員警大會，遴選多位在治安、交通及各項業務推動上有卓越表現的員警公開受獎，中午還有美食宴請員警。

東勢分局本期在刑案破獲方面，共破獲毒品案11件、竊盜案9件、查獲通緝犯23件、尋獲失竊機車2件；交通疏導方面，協助台中市山城白沙屯媽祖文化協會繞境活動交通疏導，讓活動順利圓滿達成；在為民服務方面，幫助迷途老人返家或協助民眾解決困難事蹟十多件。

今天舉辦警察節大會，東勢分局請台中市知名外燴公司準備數十道精緻美食及上百顆肉粽外，宴請員警，分局長陳家銘頒發近二萬元禮劵鼓勵績優員警，新社區新社里南邊土地公廟也贈送一組監視器連線警察局監視器系統，共同參與協助警方維護地方治安。