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慶祝農民節 竹塘飄香肉粽初登場只送弱勢獨老

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹鄉塘今年第一次推出飄香米粽，不販售，只送弱勢獨老。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹鄉塘今年第一次推出飄香米粽，不販售，只送弱勢獨老。記者簡慧珍／攝影

彰化縣竹塘鄉農會今天舉辦疫情解封後的第一場農民節慶祝大會，順便配合即將到來的端午節行銷飄香米粽，現場捐贈1000個粽子給華山基金會，並招待與會農民1人1粽，共餐享用台中194號飄香米煮的白飯、炒米粉、滷肉和鴨肉等餐點，推廣竹塘特色米食產品。

農民節延後4個月舉辦，竹塘鄉500多名農民今天滿懷熱情和期待參加，青農擺攤展售雞蛋、高接梨、火龍果等農特產品，也展示初登場的竹塘飄香米粽。總幹事詹光信說，飄香米使用台中194號飄香米取代1/3的長糯米，口感特別Q軟細滑，減少不好消化的困擾，而且飄傳香氣，今年竹塘飄香粽首度問市，不出售，只送給華山基金會作為訪視弱勢獨老的端午佳節伴手禮。

詹光信又說，竹塘飄香米粽採用的豬肉、洋菇、鴨蛋都是在地食材，竹塘鄉現有30戶養鴨人家，平均每戶飼養3500隻，2/3是肉鴨，1/3蛋鴨，農民配合中興大學調配益生菌、維生素飼養鴨子，隻隻肥美健康，鴨蛋沒腥味，今天有100個粽子有鹹鴨蛋黃，其餘的沒有，能吃到鹹鴨蛋黃肉粽的鄉民和農民真幸運。

竹塘鄉青農參加農民節，鄉青農聯誼會長詹喬錠種植台中194號飄香米，自創品牌「喬田居─不忘田」白米，倍受矚目。詹喬錠在外工作約20-年，3年前返鄉接下祖父的一公頃農地，設定高消費群市場，種出的稻米品質不輸日本越光米，目前獲5家高檔餐廳採用和透過3個通路銷售。

詹喬錠表示，第一年種菜也種稻，體認「隔行如隔山」，第二年專心種稻，向老農請益，到台中農改場上課，學習新、舊種稻技術，使用無毒有機的友善耕種法，引濁水溪水灌溉，稻穀收割後直接送進冷藏庫，保存最佳鮮度，他自產、自碾、自銷，稻米品質有口碑，耕種面積從1公頃擴大到5公頃，未來他將找願意合作的農民，特別是年輕人返鄉，分享經濟和技術，增加種植面積，創造「鮭魚返鄉」務農的機會。

竹塘鄉慶祝農民節，適逢每月15日又稱食物日，鄉長蔡碩任、鄉農會理事長莊焜勝、立法委員謝依鳳、副縣長洪榮章、芳苑鄉農會謝介民及農政單位首長到場，鄉農會結合綠色照顧推動示範計畫，老農今天上課後，跟各級首長共食，場面熱　鬧溫馨。

彰化縣竹塘鄉農會首次推出飄香米粽，只送不賣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會首次推出飄香米粽，只送不賣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉青農聯誼會會長詹喬錠（左三）與青農聯手展出農特產品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉青農聯誼會會長詹喬錠（左三）與青農聯手展出農特產品。記者簡慧珍／攝影

農民 青農 粽子

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