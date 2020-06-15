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疫情解封！彰化各高中仍管制畢典人數 花販嘆：買氣差
新冠肺炎疫情趨緩，彰化高中職陸續舉辦畢業典禮，考量活動在室內空間，各校仍嚴加防範，彰化女中限制家長到場參與人數，私立精誠中學由各班派代表到禮堂，其他學生用視訊參與，彰化高中明天畢業典禮，雖然不特別限制，但進到場內的學生與家長都需要戴口罩。
彰化女中今天舉辦畢業典禮，今年共有597名畢業生，典禮現場對參加人員進行實名制管理，僅開放每個學生的「直系親屬」或「監護人」共兩名觀禮，也不開放畢業學姊返校，場外銷售花卉的買氣顯得冷清，陳姓業者說，疫情雖趨緩，但各校畢業活動限制多，親友參與人數相較少，預計今年花卉畢業買氣比去年少一半。
彰女今年畢業學生楊佳穎是視障生，歷經3年努力，錄取心目中第一志願台灣師範大學教育心理輔導系。楊佳穎因罹患先天性黃斑部病變，隨著年紀增長，視力越來越不好，國中開始上課須使用「擴視機」看黑板上課，看課本也須靠近閱讀，因視線受限，念書需花比別人更多時間，時常熬夜看書，她說，上大學需要跑班，可能無法使用體積太大的擴視機，會在尋求適合的輔具，繼續在課業上努力。
彰化高中明天也將舉行畢業典禮，原本4月要舉辦的校慶活動因疫情停辦，傑出校友表揚連帶也喊卡，校方預計明天典禮上也會表揚各領域傑出校友，包括前彰中校長吳文宗從民國100年起回到彰中接任校長，與彰中的善緣從15歲到65歲、花壇鄉的全拓工業董事長吳崇讓等傑出校友都將出席。
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