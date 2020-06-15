7/1登場台中購物節首獎抽豪宅 盧秀燕邀大家快來衝一波

第2屆台中購物節7月1日登場，第一大獎是位在北區孔廟附近「麗寶微笑世紀」每坪實價登錄平均24到25萬元。另抽百萬現金，汽車丶電視，市長盧秀燕說，這些是給台灣消費者最好康的購物節大禮。

台中購物節今年還加入線上購物平台，希望市民朋友以及外縣市民眾多採購台中商品，來台中吃喝玩樂，旅遊住宿都可參加抽獎。線上線下一起拚經濟，期待在後疫情時代衝一波！

今年購物節的抽獎辦法，民眾只要消費滿500元，下載手機APP登錄發票，7月1日到8月底活動期間內，在台中市（包含稅籍登記在台中）店家消費並取得統一發票、或於參與本活動的免用統一發票店家取得收據，就可上網登錄取得抽獎資格。登錄金額採累計制度，每滿500元就可以得到1組抽獎號碼「一塊錢都不會浪費。」

如果到台中購物節的優惠店家消費，包括各大百貨、量販店、連鎖商家、outlet、飲料店、甚至夜市及市場攤販等，累計金額將可3倍計，等於只要消費167元就可抽獎，消費500元就取得3次抽獎機會，整個購物節期間，累積越高金額，就能獲得越多抽獎機會！

從起跑的第一天開始，就天天抽出一輛光陽電動機車總計62輛，周周抽現金10萬，雙周抽裕隆TIIDA汽車共4部。

購物節即將開跑，市長盧秀燕呼籲大家購物消費要記得登錄發票金額，歡迎踴躍參加，抽大獎，將藉此讓商家拚經濟、民眾得好獎。