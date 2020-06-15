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南投觀光動員振興接客 近百輛大小遊覽車日月潭大會師
南投縣政府整合縣內業者迎來疫後第一波遊客，上午兵分竹山、集集、埔里三處，參觀縣內最著名的觀光工廠，觀光處宣布南投縣已迎來第一波500位遊客，分別搭乘50台遊覽車及50輛九人座廂型車抵達大會師，縣長林明溱下午將以地主身分，親自在日月潭水社碼頭歡迎遊覽車的到來，也邀請各觀光產業代表共同進行大會師後，號召全台各地民眾挺南投觀光。
南投觀光業者指出，自新冠肺炎疫情以來，大家都是勒緊補腰帶過日子，看著空蕩蕩的園區，每天看不到一輛遊覽車，完全不知道疫情何時能「解封」，終於挨到疫情指揮中心於6月7日宣布呼籲社會逐步恢復正常生活狀態，政府同時將推出振興券優惠措施，總算盼來旅遊的「春天變夏天」，上午十多輛大型遊覽車分赴竹山采棉居、集集草本自然及埔里廣興紙寮等觀光工廠後，下午將百輛遊覽車將前往日月潭水陸大會師。
縣長林明溱表示，疫情已趨緩並解封，南投縣觀光準備好了，縣府也將配合中央「安心旅遊補助」以及振興券等措施，結合縣內各觀光產業提出相關優惠好康及加碼活動外，下午將前往水社碼頭迎接50台遊覽車及50輛九人座廂型車的旅客，在舞龍舞獅的熱鬧帶領下，會陪遊客至水社碼頭搭船遊湖。
觀光處處長陳志賢則表示，6月20日雙龍瀑布七彩吊橋將盛大開幕，縣府為推動部落觀光，將舉辦「依希岸部落觀光嘉年華」，7月也將推出超值的中台灣好玩卡景點暢遊版，帶領大家超值旅遊新竹縣、苗栗縣及南投縣，歡迎大家來中部以及南投縣觀光旅遊。
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