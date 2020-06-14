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布農勇士雕像幾乎裸身站路口 民眾羞喊給他衣服穿

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣信義鄉雙龍瀑布園區第一停車接駁區入口旁的布農勇士雕像衣不蔽體。圖／讀者提供
南投縣信義鄉雙龍瀑布園區第一停車接駁區入口旁的布農勇士雕像衣不蔽體。圖／讀者提供

南投縣信義鄉雙龍瀑布園區七彩景觀吊橋20日將正式啟用，但該園區第一停車接駁區入口旁的布農勇士雕像，經長年日曬雨淋，不僅斑駁失色，身上傳統服飾破損，衣衫襤褸、衣不蔽體幾乎裸身，令路過民眾羞赧直呼「可以給他衣服穿嗎」？

雙龍瀑布七彩吊橋20日將盛大開幕，網路訂票人數已突破1萬6000人，面對觀光人潮，縣府考量雙龍村恐湧入車流，因此向河川局租地規劃停車場，粗估可提供200個停車位，並在當地規劃多個大型停車場和接駁區，以確保交通流暢。

只不過，交通接駁或標示等硬體設施雖多已到位，周邊的雕像、浮雕牆面極具原民文化的裝置藝術或造景卻因長年日曬雨淋，有些掉漆失色，有些卡滿青苔和陳年汙垢，第一停車接駁區入口旁的布農勇士雕像更幾近裸身，讓人看了超尷尬。

「有好心人可以給他衣服穿嗎？」金姓鄉民表示，這個布農勇士勇猛持弓象徵布農族善於射獵，只是長年站在雙龍橋旁被風吹、日曬、雨淋，就變成這樣衣衫襤褸、衣不蔽體，每次經過該路段，看到他，都忍不住為他，也為自己感到羞赧。

當地部落居民也說，雕像雖然沒有妨害風化的問題，但開幕後，雙龍橋旁人潮車流恐相當密集，像現在這樣真的不好看，他們也不希望遊客笑布農勇士沒衣服穿，或是雕像、浮雕牆面等陳舊骯髒，因此希望相關單位給協助清理改善。

縣府觀光處則表示，針對雙龍部落文化造景或裝置藝術，可以透過清潔維護的將派員協助處理，但若是要重新上漆或著裝，考量有其文化傳統將偕同當地部落共同討論後續處置；另規畫從七彩吊橋至資訊站彩繪原民圖騰造景，強化原鄉元素。

吊橋 裝置藝術

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