布農勇士雕像幾乎裸身站路口 民眾羞喊給他衣服穿

南投縣信義鄉雙龍瀑布園區七彩景觀吊橋20日將正式啟用，但該園區第一停車接駁區入口旁的布農勇士雕像，經長年日曬雨淋，不僅斑駁失色，身上傳統服飾破損，衣衫襤褸、衣不蔽體幾乎裸身，令路過民眾羞赧直呼「可以給他衣服穿嗎」？

雙龍瀑布七彩吊橋20日將盛大開幕，網路訂票人數已突破1萬6000人，面對觀光人潮，縣府考量雙龍村恐湧入車流，因此向河川局租地規劃停車場，粗估可提供200個停車位，並在當地規劃多個大型停車場和接駁區，以確保交通流暢。

只不過，交通接駁或標示等硬體設施雖多已到位，周邊的雕像、浮雕牆面極具原民文化的裝置藝術或造景卻因長年日曬雨淋，有些掉漆失色，有些卡滿青苔和陳年汙垢，第一停車接駁區入口旁的布農勇士雕像更幾近裸身，讓人看了超尷尬。

「有好心人可以給他衣服穿嗎？」金姓鄉民表示，這個布農勇士勇猛持弓象徵布農族善於射獵，只是長年站在雙龍橋旁被風吹、日曬、雨淋，就變成這樣衣衫襤褸、衣不蔽體，每次經過該路段，看到他，都忍不住為他，也為自己感到羞赧。

當地部落居民也說，雕像雖然沒有妨害風化的問題，但開幕後，雙龍橋旁人潮車流恐相當密集，像現在這樣真的不好看，他們也不希望遊客笑布農勇士沒衣服穿，或是雕像、浮雕牆面等陳舊骯髒，因此希望相關單位給協助清理改善。

縣府觀光處則表示，針對雙龍部落文化造景或裝置藝術，可以透過清潔維護的將派員協助處理，但若是要重新上漆或著裝，考量有其文化傳統將偕同當地部落共同討論後續處置；另規畫從七彩吊橋至資訊站彩繪原民圖騰造景，強化原鄉元素。