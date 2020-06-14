影／夕陽濱海音樂會 高美濕地風車大道很浪漫

中央流行疫情指揮中心宣布相關防疫措施逐漸解封，立法院副院長蔡其昌邀請團長劉玄詠所帶領的國立臺灣交響樂團（NTSO），今天傍晚在臺中清水高美濕地風車大道舉辦「浪漫夕陽濱海音樂會」，是國臺交受疫情影響後首場戶外公開演出，活動免費入場，現場規劃1000席座位，人群跟著音樂擺動，舞台後方還有彩虹出現，更顯浪漫。

活動開演前雖下了點小雨，但不減現場觀眾熱情，國臺交開演後出現夕陽美景，還有彩虹美景，文化部政務次長蕭宗煌、臺灣港務公司總經理陳紹良、臺電董事長楊偉甫及立委陳柏惟、市議員施志昌、王立任、楊典忠等人到場聽音樂會。

蔡其昌表示，防疫上半場台灣超前部屬，表現受國際肯定，下半場仍要靠國人一同努力來迎接防疫新生活。幸福親子藝文季由2014舉辦，今年將邁入第7年，會持續邀請各藝文團體來到海線地區，讓大人、小孩都能浪漫搖擺一「夏」。

浪漫夕陽濱海音樂會是國臺交受疫情影響後的首場公開演出，由關心藝文教育不遺於力的立法院副院長蔡其昌和臺中市海灣故事文化創意協會共同主辦。