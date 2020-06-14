台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

台中市今天下午突來下起一陣暴雨，大里地區多處地方淹水，國光路仁愛醫院旁機車車身有一半淹在水裡，中興大學旁的忠明南路地下道被警方緊急封閉，立新重劃社區、新興路、德芳路等社區也都有淹水情形，所幸雨來的快，去的也快。

立仁里長鄭伯其在暴雨來時外出勘查，他的雨傘在雨中數度被風吹折，社區內處處積水，他積疑曾進行的改善工程無效，但積水在雨稍小後很快就退了，他說：「也有可能是雨來的太快了」。

中興大學旁的忠明南路地下道也因暴雨迅即淹水，市民在大里人聊天室分享說，不到一下就有3輛車受困在內動彈不得。

消防局大里分隊分隊長章家瑞也在臉書上說明，因為時雨量太大，排水系統無法第一時間完成排放，才導致仁愛醫院周邊出現淹水（積水）的情況，目前水已慢慢退去。

許多大里網友在「爆料公社」貼出多張淹水照片和影片，只見大雨沖刷下路上紅綠燈瞬間故障，不停閃爍著紅燈，機車騎士只能冒著暴雨驚險穿越十字路口。

所幸據台中市消防局指揮中心指出，大雨來襲和過去這幾個小時大里尚無出勤任務，也尚無災情傳出。