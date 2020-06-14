竹山鮮筍節開跑 廣邀餐飲好手來做創意筍料理

南投縣竹山鎮竹筍是當地重要農特產，全年皆產，近期進入綠竹筍產季，當地公所今年結合竹筍產銷履歷認證機制辦理「竹山鮮筍節」，號召鎮內業者使用有生產履歷的竹筍做創意筍料理，經評比入選將納入燈會特色餐，報名至6月底止。

竹山鎮公所指出，竹山鎮因氣候環境適合種筍，一年四季都產筍，隨季節產出春筍、麻竹筍、桂竹筍、綠竹筍或冬筍等，粗估全鎮年產量約20萬公斤，去年著手推動竹筍產銷履歷認證，已由農委會驗證逾350公頃，認證面積居全台之冠。

只是，協助筍農建立自我品牌，並擁有專屬標籤及QR code還不夠，為推廣竹山竹筍，公所今年更結合生產履歷辦理「竹山鮮筍節」，廣邀鎮內業者使用經產銷履歷認證的竹筍來做創意筍料理，藉由美食讓將竹山特色躍上舞台。

竹山鎮長陳東睦說，竹山竹筍鮮甜嫩脆，且依筍種不同，料理方式也不太一樣，像桂竹筍、麻竹筍多被加工醃製成為筍絲、醬筍或筍乾，綠竹筍能水煮冰鎮成涼筍，冬筍更是筍中極品，因此盼透過創意料理吸引消費者目光，更征服他們的胃。

而「竹山鮮筍節」創意料理賽不限定烹飪方式，只要使用具當地生產履歷的竹筍變化出創意特色，做成菜餚或點心均可，後續將特聘美食專家或教授等擔任專業評審實地品嘗參賽作品，並進行評選和指導，從即日起受理報名至6月30日止。

竹山公所表示，入選料理將納入竹山筍特色餐，並結合公所活動行銷推廣；陳更提到，鮮筍節成果也會結合在地竹產業，輔導業者在年底燈會推餐，相關竹容器則會刻上業者專有LOGO，消費者吃完後還能帶回當DIY竹盆栽，藉此擴大宣傳。