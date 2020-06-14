快訊

唐湘龍遭認定總統大選前談民調 中選會開罰50萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
今天下午下起大雷雨，台中車站出現積水狀況，購票大廳多處出現積水狀況，車站加派人員排水，避免影響旅客通行。圖／讀者提供
今天下午下起大雷雨，台中車站出現積水狀況，購票大廳多處出現積水狀況，車站加派人員排水，避免影響旅客通行。圖／讀者提供

台中市、彰化縣在下午2時許開始，出現大雷雨的狀況，局部性的強降雨造成台中車站的購票平台因為排水不及，樓高超過2層樓的台中車站購票平台，出現局部積水的狀況，面積超過400平方公尺，水深達2至3公分，台中車站已緊急將派人力，以排水工具將積水掃進截水溝內，台中車站站長葉仁和說，民眾要到台中車站搭車，要注意積水狀況，小心慢行，以免發生危險。

台中車站今天下午2時許因為大雷雨帶來的劇烈雨勢，位於超過兩層樓高的車站購票大廳，大雨雨水全部淹進車站大平台的售票大廳內，目前台中車站站方人員以及清潔公司，以加派人手在現場排水，但大廳仍有多處積水的狀況，若雨勢沒有稍緩趨勢的話，積水的狀況可能會更加嚴重，台中車站已緊急派員處置。

台中車站長葉仁和說，新的台中車站啟用以來，這是第二次出現購票平台積水的狀況，主要是因為瞬間的強降雨，導致車站原本設置的截水溝排水不及，才會造成雨水反溢到車站的購票平台上，目前水深約2至3公分，還沒有淹到腳踝，積水面積約400平方公尺，已加派人手在現場排水，因積水會造成旅客不便，提醒旅客在車站購票時，要注意通行安全，未來將朝向加大截水溝的方式，避免類似狀況再度發生。

今天下午下起大雷雨，台中車站出現積水狀況，購票大廳多處出現積水狀況，車站加派人員排水，避免影響旅客通行。圖／讀者提供
今天下午下起大雷雨，台中車站出現積水狀況，購票大廳多處出現積水狀況，車站加派人員排水，避免影響旅客通行。圖／讀者提供
今天下午下起大雷雨，台中車站出現積水狀況，購票大廳多處出現積水狀況，車站加派人員排水，避免影響旅客通行。圖／讀者提供
今天下午下起大雷雨，台中車站出現積水狀況，購票大廳多處出現積水狀況，車站加派人員排水，避免影響旅客通行。圖／讀者提供

大雷雨

延伸閱讀

台北天母夢想樂園「蒙上一層灰」 7月封PU步道改排水

雲嘉南大雷雨持續至下午3時45分 恐伴隨冰雹發生

全台9縣市大雨特報！ 台南大雷雨持續至下午2時45分

16縣市豪雨大雨特報！這三縣市雨最大 嘉義則有大雷雨

相關新聞

全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳

台中市、彰化縣在下午2時許開始，出現大雷雨的狀況，局部性的強降雨造成台中車站的購票平台因為排水不及，樓高超過2層樓的台中...

遊戲沙坑未消毒成傳染溫床？ 中市府：設護欄加緊檢測

紐約大學朗格尼醫學中心研究指出，形容兒童遊戲場沙坑如同「沒有消毒的游泳池」，若沒有定期檢測、消毒，沙坑裡所產生的細菌，恐...

霧峰林家「起家厝」露臉 修復完工拚今年底開放

台中霧峰林家草厝在林家建築群中最早興建的「起家厝」具重要意義。市政府文化局爭取中央補助及市府配合款共投入1億2250萬元...

埔里最高土地公廟將設觀景平台 串連福興溫泉拚觀光

南投縣埔里鎮福興溫泉區公共工程已申報竣工，為提升園區觀光效益，地方盼串連鄰近觀光遊憩資源，將能高瀑布、親水公園納入旅遊動...

疫情解封 樂活獅襪熊讚親子路跑今快樂上場

原本3月要舉辦的樂活獅襪熊讚親子公益路跑活動因疫情延後到今天舉行，彰化縣長王惠美說，防疫期間大家都悶壞了，大家都「順時中...

幫助果農 台中市收購荔枝次級品助銷售

今年受新冠肺炎疫情影響，台中水果外銷通路減少，為降低農損，台中市政府農業局加強輔導農會收購荔枝次級品，農會即日起到7月1...

台中環保農園開搶！環局：限額30名超額即抽籤

台中市南屯「環保農園」開始報名了！自即日起至6月19日下午5點止，每年供不應求，報名截止後將公開抽籤，共30名。

順時中！ 端午最童趣的台中「犁頭店躦鯪鯉」今年停辦

台中每年端午節特有的「犁頭店穿木屐躦鯪鯉」，吸引數千人參加，今年因為疫情的關係，據中央指引，戶外大型活動須控制在千人以下...

中部名人堂／林榮森筆墨人生 倡書法生活化

南投縣政府文化局長林榮森，是國內知名書法家，練就篆、隸、楷、行草諸體兼備的好功夫，因年幼喪父家貧，砥礪自學書法。他積極推...

中市春社里民催遷場 砂石場：近期結束營業

台中市南屯區寶文砂石場臨時工廠登記證本月初到期，因尚無遷走跡象，當地春社里長李志洋昨天上午帶著約50名里民到大門抗議，高...

閒置土地髒亂10年只罰1200元 環保局硬起來開罰6千

南投市三和三路和復興路口的前台汽客運土地，閒置長滿雜草、堆積垃圾，影響環境衛生，10多年來只罰過1200元。南投縣環保局...

潭雅神綠園道禁電動自行車 已罰56件

台中市潭雅神綠園道假日吸引不少自行車族造訪，卻常有外籍移工騎電動自行車闖入，致險象環生。中市府觀光旅遊局宣布除汽、機車外...

熱門新聞

高市校園上呼吸道群聚感染 初步排除新冠肺炎可能

全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳

楊梅住宅區光電種電 居民憂光害、室內溫度升高

影／大甲媽祖跨過濁水溪抵雲林 顏清標現身全場

影／顏清標不放心一路跟 還在西螺大橋掌轎護送大甲媽

影／太平山鳩之澤道路邊坡崩塌持續擴大 宣布休園至9月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。