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全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳
台中市、彰化縣在下午2時許開始，出現大雷雨的狀況，局部性的強降雨造成台中車站的購票平台因為排水不及，樓高超過2層樓的台中車站購票平台，出現局部積水的狀況，面積超過400平方公尺，水深達2至3公分，台中車站已緊急將派人力，以排水工具將積水掃進截水溝內，台中車站站長葉仁和說，民眾要到台中車站搭車，要注意積水狀況，小心慢行，以免發生危險。
台中車站今天下午2時許因為大雷雨帶來的劇烈雨勢，位於超過兩層樓高的車站購票大廳，大雨雨水全部淹進車站大平台的售票大廳內，目前台中車站站方人員以及清潔公司，以加派人手在現場排水，但大廳仍有多處積水的狀況，若雨勢沒有稍緩趨勢的話，積水的狀況可能會更加嚴重，台中車站已緊急派員處置。
台中車站長葉仁和說，新的台中車站啟用以來，這是第二次出現購票平台積水的狀況，主要是因為瞬間的強降雨，導致車站原本設置的截水溝排水不及，才會造成雨水反溢到車站的購票平台上，目前水深約2至3公分，還沒有淹到腳踝，積水面積約400平方公尺，已加派人手在現場排水，因積水會造成旅客不便，提醒旅客在車站購票時，要注意通行安全，未來將朝向加大截水溝的方式，避免類似狀況再度發生。
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