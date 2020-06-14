全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳

台中市、彰化縣在下午2時許開始，出現大雷雨的狀況，局部性的強降雨造成台中車站的購票平台因為排水不及，樓高超過2層樓的台中車站購票平台，出現局部積水的狀況，面積超過400平方公尺，水深達2至3公分，台中車站已緊急將派人力，以排水工具將積水掃進截水溝內，台中車站站長葉仁和說，民眾要到台中車站搭車，要注意積水狀況，小心慢行，以免發生危險。

台中車站今天下午2時許因為大雷雨帶來的劇烈雨勢，位於超過兩層樓高的車站購票大廳，大雨雨水全部淹進車站大平台的售票大廳內，目前台中車站站方人員以及清潔公司，以加派人手在現場排水，但大廳仍有多處積水的狀況，若雨勢沒有稍緩趨勢的話，積水的狀況可能會更加嚴重，台中車站已緊急派員處置。