埔里最高土地公廟將設觀景平台 串連福興溫泉拚觀光

南投縣埔里鎮福興溫泉區公共工程已申報竣工，為提升園區觀光效益，地方盼串連鄰近觀光遊憩資源，將能高瀑布、親水公園納入旅遊動線，立委馬文君也爭取整修能高瀑布至慶安宮的登山步道，並興設觀景平台，發展為健行生態的新路線。

馬文君立委服務處指出，縣府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉，歷時3年多，溫泉井開鑿、園區旅館、泡湯區、遊客中心、農特產中心、壘球場等公共工程全數完成，並已申報竣工，最快5年能有飯店啟用營運，成為全國示範溫泉區。

但單一溫泉區景點恐難留住遊客，馬文君說，地方認為應提升周邊旅遊旅遊深度及廣度，串連鄰近能高大圳所形成的能高瀑布、親水公園、慶安宮等，進一步規劃開發為親水、觀瀑及登山健行等兼具的旅遊景區，發展成健行生態的新路線。

其中，具百年歷史的慶安宮是鎮內海拔最高的土地公廟，緊鄰福興溫泉區，周邊依山傍水，且能居高俯瞰埔里盆地，與能高瀑布有步道相連，但該步道未鋪設水泥，雨後路面總是濕滑泥濘，不僅路況差，若遇豪大雨恐有土石滑落崩塌等情形。