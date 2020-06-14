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埔里最高土地公廟將設觀景平台 串連福興溫泉拚觀光

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮慶安宮是鎮內海拔最高的土地公廟，在廟埕前就能居高俯覽埔里盆地美景。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮慶安宮是鎮內海拔最高的土地公廟，在廟埕前就能居高俯覽埔里盆地美景。圖／讀者提供

南投縣埔里鎮福興溫泉區公共工程已申報竣工，為提升園區觀光效益，地方盼串連鄰近觀光遊憩資源，將能高瀑布、親水公園納入旅遊動線，立委馬文君也爭取整修能高瀑布至慶安宮的登山步道，並興設觀景平台，發展為健行生態的新路線。

馬文君立委服務處指出，縣府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉，歷時3年多，溫泉井開鑿、園區旅館、泡湯區、遊客中心、農特產中心、壘球場等公共工程全數完成，並已申報竣工，最快5年能有飯店啟用營運，成為全國示範溫泉區。

但單一溫泉區景點恐難留住遊客，馬文君說，地方認為應提升周邊旅遊旅遊深度及廣度，串連鄰近能高大圳所形成的能高瀑布、親水公園、慶安宮等，進一步規劃開發為親水、觀瀑及登山健行等兼具的旅遊景區，發展成健行生態的新路線。

其中，具百年歷史的慶安宮是鎮內海拔最高的土地公廟，緊鄰福興溫泉區，周邊依山傍水，且能居高俯瞰埔里盆地，與能高瀑布有步道相連，但該步道未鋪設水泥，雨後路面總是濕滑泥濘，不僅路況差，若遇豪大雨恐有土石滑落崩塌等情形。

馬表示，會勘確認該登山步道除需基礎改善整修，居高臨下的景觀條件佳則可規劃設置觀景平台和休憩涼亭，經原民會、國產署、林務局等相關土地機關達成初步共識，同意配合修繕興設，後續將由縣府規劃設計，再向中央爭取興建經費。

立委馬文君爭取整修能高瀑布至慶安宮的登山步道，並興設觀景平台，串連福興溫泉發展觀光。圖／讀者提供
立委馬文君爭取整修能高瀑布至慶安宮的登山步道，並興設觀景平台，串連福興溫泉發展觀光。圖／讀者提供
立委馬文君爭取整修能高瀑布至慶安宮的登山步道，並興設觀景平台，串連福興溫泉發展觀光。圖／讀者提供
立委馬文君爭取整修能高瀑布至慶安宮的登山步道，並興設觀景平台，串連福興溫泉發展觀光。圖／讀者提供

埔里 土地公

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