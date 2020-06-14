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疫情解封 樂活獅襪熊讚親子路跑今快樂上場

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
樂活獅襪熊讚親子公益路跑活動因疫情延後到今天舉行，吸引不少民眾攜家帶眷參加。圖／彰化縣政府提供
樂活獅襪熊讚親子公益路跑活動因疫情延後到今天舉行，吸引不少民眾攜家帶眷參加。圖／彰化縣政府提供

原本3月要舉辦的樂活獅襪熊讚親子公益路跑活動因疫情延後到今天舉行，彰化縣長王惠美說，防疫期間大家都悶壞了，大家都「順時中」，現在疫情解封，除了路跑活動讓大家跑出健康，接下來還有鹿港慶端陽活動、王功漁火節等歡迎大家來彰化戶外走一走。

樂活獅襪熊讚親子公益路跑活動今天在社頭鄉織襪產業園區上場，由王惠美、樂活獅子會創會總監富偉科技集團總裁蕭文龍、樂活獅子會會長林家宏、社頭鄉長劉錦昌等人一起鳴槍起跑。

王惠美說，獅子會投入關懷弱勢及公益活動不遺餘力，舉辦公益路跑也讓大家可以更認識織襪的故鄉，跑完路跑後除了可以在織襪園區採買各式襪子，也可以順遊社頭清水岩園區登山步道，或品嚐在地芭樂等。

王惠美也為6月24、25日將在鹿港、福興舉辦的鹿港慶端陽系列活動，8月15、16的王功有王功漁火節宣傳，歡迎大家到彰化看龍舟賽、欣賞王功漁火風情。

樂活獅子會創會總監蕭文龍說，社頭親子路跑活動今年因受到疫情影響而延期，雖然今年參加人數不如往年，但大家還是要繼續努力，要跑出健康、跑出快樂。

樂活獅襪熊讚親子公益路跑活動因疫情延後到今天舉行，彰化縣長王惠美與樂活獅子會創會總監富偉科技集團總裁蕭文龍等人主持鳴槍起跑儀式。圖／彰化縣政府提供
樂活獅襪熊讚親子公益路跑活動因疫情延後到今天舉行，彰化縣長王惠美與樂活獅子會創會總監富偉科技集團總裁蕭文龍等人主持鳴槍起跑儀式。圖／彰化縣政府提供

路跑 王惠美 疫情

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