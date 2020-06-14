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疫情解封 樂活獅襪熊讚親子路跑今快樂上場
原本3月要舉辦的樂活獅襪熊讚親子公益路跑活動因疫情延後到今天舉行，彰化縣長王惠美說，防疫期間大家都悶壞了，大家都「順時中」，現在疫情解封，除了路跑活動讓大家跑出健康，接下來還有鹿港慶端陽活動、王功漁火節等歡迎大家來彰化戶外走一走。
樂活獅襪熊讚親子公益路跑活動今天在社頭鄉織襪產業園區上場，由王惠美、樂活獅子會創會總監富偉科技集團總裁蕭文龍、樂活獅子會會長林家宏、社頭鄉長劉錦昌等人一起鳴槍起跑。
王惠美說，獅子會投入關懷弱勢及公益活動不遺餘力，舉辦公益路跑也讓大家可以更認識織襪的故鄉，跑完路跑後除了可以在織襪園區採買各式襪子，也可以順遊社頭清水岩園區登山步道，或品嚐在地芭樂等。
王惠美也為6月24、25日將在鹿港、福興舉辦的鹿港慶端陽系列活動，8月15、16的王功有王功漁火節宣傳，歡迎大家到彰化看龍舟賽、欣賞王功漁火風情。
樂活獅子會創會總監蕭文龍說，社頭親子路跑活動今年因受到疫情影響而延期，雖然今年參加人數不如往年，但大家還是要繼續努力，要跑出健康、跑出快樂。
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