疫情解封 樂活獅襪熊讚親子路跑今快樂上場

原本3月要舉辦的樂活獅襪熊讚親子公益路跑活動因疫情延後到今天舉行，彰化縣長王惠美說，防疫期間大家都悶壞了，大家都「順時中」，現在疫情解封，除了路跑活動讓大家跑出健康，接下來還有鹿港慶端陽活動、王功漁火節等歡迎大家來彰化戶外走一走。

樂活獅襪熊讚親子公益路跑活動今天在社頭鄉織襪產業園區上場，由王惠美、樂活獅子會創會總監富偉科技集團總裁蕭文龍、樂活獅子會會長林家宏、社頭鄉長劉錦昌等人一起鳴槍起跑。

王惠美說，獅子會投入關懷弱勢及公益活動不遺餘力，舉辦公益路跑也讓大家可以更認識織襪的故鄉，跑完路跑後除了可以在織襪園區採買各式襪子，也可以順遊社頭清水岩園區登山步道，或品嚐在地芭樂等。

王惠美也為6月24、25日將在鹿港、福興舉辦的鹿港慶端陽系列活動，8月15、16的王功有王功漁火節宣傳，歡迎大家到彰化看龍舟賽、欣賞王功漁火風情。