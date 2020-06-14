遊戲沙坑未消毒成傳染溫床？ 中市府：設護欄加緊檢測

紐約大學朗格尼醫學中心研究指出，形容兒童遊戲場沙坑如同「沒有消毒的游泳池」，若沒有定期檢測、消毒，沙坑裡所產生的細菌，恐將危害使用者的健康。台中市建設局表示目前部分公園已設置護欄防止動物便溺，有關沙坑消毒檢測，會加緊辦理。

民進黨議員江肇國指出，國外不少報導指出，小朋友玩耍時，所產生的口沫分泌物或動物的跑進砂坑所留糞便，產生的細菌可能傳染疾病。

江肇國也指出，曾經發生沒有公德心的民眾將酒瓶碎屑或是其他雜物丟入沙坑，危及小孩在沙坑玩耍的安全。

民進黨議員江肇國、賴佳微、張家銨、周永鴻指出，多數人關注市府推動的「美樂地計畫」但除了硬體更新與融合當地需求打造特色公園外，遊戲場所的衛生，例如沙坑所產生的細菌問題，不容忽視。議員要求市府落實沙坑維護管理、定期委託檢驗、消毒，以確保沙坑衛生安全。

賴佳微表示，沙坑是大朋友、小朋友都喜愛的設施，台中市過往也沒有相關的細菌檢測，管理單位絕對責無旁貸。