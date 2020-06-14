聽新聞
test
0:00 / 0:00
遊戲沙坑未消毒成傳染溫床？ 中市府：設護欄加緊檢測
紐約大學朗格尼醫學中心研究指出，形容兒童遊戲場沙坑如同「沒有消毒的游泳池」，若沒有定期檢測、消毒，沙坑裡所產生的細菌，恐將危害使用者的健康。台中市建設局表示目前部分公園已設置護欄防止動物便溺，有關沙坑消毒檢測，會加緊辦理。
民進黨議員江肇國指出，國外不少報導指出，小朋友玩耍時，所產生的口沫分泌物或動物的跑進砂坑所留糞便，產生的細菌可能傳染疾病。
江肇國也指出，曾經發生沒有公德心的民眾將酒瓶碎屑或是其他雜物丟入沙坑，危及小孩在沙坑玩耍的安全。
民進黨議員江肇國、賴佳微、張家銨、周永鴻指出，多數人關注市府推動的「美樂地計畫」但除了硬體更新與融合當地需求打造特色公園外，遊戲場所的衛生，例如沙坑所產生的細菌問題，不容忽視。議員要求市府落實沙坑維護管理、定期委託檢驗、消毒，以確保沙坑衛生安全。
賴佳微表示，沙坑是大朋友、小朋友都喜愛的設施，台中市過往也沒有相關的細菌檢測，管理單位絕對責無旁貸。
議員要求，未加裝護欄的沙坑應盡速安裝，以防止動物進入殘留大小便，讓孩子玩得開心丶玩得安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言