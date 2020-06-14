霧峰林家「起家厝」露臉 修復完工拚今年底開放

台中霧峰林家草厝在林家建築群中最早興建的「起家厝」具重要意義。市政府文化局爭取中央補助及市府配合款共投入1億2250萬元修復，經試掘及考證，採用現代3D透視模擬技術建模比對老照片資料，4月完工，目前驗收中，拚年底開放參觀。

文化局長張大春指出，草厝的門樓遺跡是意外的驚喜。在調查研究時未發現，直到修復設計階段以舊照片疊合技術重新發現其可能存在的位置，再透過現場挖掘確認位置！團隊隨即變更施工設計，保留院牆的卵石遺跡，也在遺跡上施作透明的強化止滑玻璃，兼具保護和展示的功用。

張大春表示，林家草厝將納入「霧峰林家宮保第園區」營運範圍，打造霧峰林家另一亮點。

文化局指出，霧峰林家是台灣現存規模最大的官府宅第，從清領時期道光年間起建，揉合了漳州、泉州、福州、洋式等傳統建築風格，包含下厝系統、頂厝系統和萊園三大部份。

1999年的921大地震將建築群毀壞殆盡，20年來中央文化部與地方市府緊密合作，陸續將二房厝(將軍府)、宮保第、大花廳、頤圃、景薰樓等陸續修復完成，保存珍貴文史。

這次修復的「草厝」，是霧峰林家最早興建的房舍，林家後代稱之為「起家厝」。

建築形式是「ㄇ」字型的傳統三合院建築，由正身和左、右護龍組成，另有穀倉、門樓和庭園空間，建築裝飾簡潔樸素。草厝的正身作為公媽廳，供奉著林家祖先牌位，修復以白茅重現草厝傳統茅草屋頂。

張大春表示，面對幾乎全倒毀損的草厝修復工程，修復團隊先以現場平面殘跡尺寸為基礎，依據老照片紀錄推算建築高度和細節，建立電腦3D模型，將模型與老照片反覆比對和修改，追求細節真實與完美。

未來，草厝將納入「霧峰林家宮保第園區」做完善的營運規劃和執行，正身「公媽廳」作為林家宗族凝聚的核心；左、右護龍分別規劃為歷史文物展示空間、文創商品展售區、在地農特產品和輕食餐飲空間，另新增遊客中心，整合推動霧峰林家和在地特色產業，也能辦理各式講座和活動；戶外廣闊的庭園空間，也能做為街頭藝人的演出空間，打造霧峰地區最熱門的文化觀光景點。