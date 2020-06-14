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幫助果農 台中市收購荔枝次級品助銷售
今年受新冠肺炎疫情影響，台中水果外銷通路減少，為降低農損，台中市政府農業局加強輔導農會收購荔枝次級品，農會即日起到7月15日止，以每公斤18元收購荔枝次級品，預計收購1千公噸，農業局表示，果農可在期限內，向所在地農會申請，保障自身權益。
農業局表示，台中市荔枝栽培面積約1894公頃，包括太平、霧峰、大里、神岡、北屯等區，年產量約1萬4千公噸，以黑葉、糯米等品種為大宗，荔枝產期集中，果實保鮮不易，台中市府積極辦理荔枝收購加工作業，已有2家食品加工廠商配合辦理。
農業局指出，市府藉由收購加工作業，穩定市場價格、保障農民、消費者權益，請中市荔枝果農即日起至7月15日期間內，就近向所在地區農會洽詢相關作業規定。
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