快訊

醫材新制爭議 施景中：主觀認為醫生把病患當冤大頭

彰化轎車過平交道被撞爛 駕駛心驚：沒聽到警鈴響

台中環保農園開搶！環局：限額30名超額即抽籤

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局在文山焚化廠旁開闢環保農園，頗受市民歡迎。圖/環保局提供
台中市環保局在文山焚化廠旁開闢環保農園，頗受市民歡迎。圖/環保局提供

台中市南屯「環保農園」開始報名了！自即日起至6月19日下午5點止，每年供不應求，報名截止後將公開抽籤，共30名。

環保局表示，環保農園每年分兩期報名抽籤，今年第2期報名時間從即日起至6月19日擇日公開抽籤，抽中者從今年7月1日起至11月30日止，可免費使用農園，為期5個月。

環保局表示，因反應熱烈，所以每次均公開抽籤，以示公平，近年每期約65家戶報名，每次中籤率約五成。這幾年種植區皆滿額，並無閒置。

今年第1期被抽中的李小姐表示，快退休時報名，剛開始因沒有耕種經驗，一度累到想放棄，但農友熱心幫助，終於嘗到親手栽種的作物甜美滋味後，覺得辛苦很值得。

環保局表示，環保農園供應阿罩霧培養土，來自家戶和果菜市場的生菜葉、果皮、咖啡渣及茶葉渣等生廚餘，收集運送至霧峰廚餘堆肥場後，經6個月發酵腐熟，再與土壤混拌製成具高透氣性及高保水保肥能力的有機培養土，栽種成效良好。民眾如有需要，可至北屯清淨園區（北屯區中平路987號）購買。

環保局指出，環保農園須先報名，民眾可至環保農園網（https://bit.ly/37ghGjb），下載「109年第2期環保農園耕作申請表」，填妥資料後，傳真至04-23207106或親送、郵寄至環保局廢棄物管理科（台中市西區民權路99號）即報名完成。如相關問題可洽專線04-23282126或04-22276011分機66415。

台中市環保局在文山焚化廠旁開闢環保農園，頗受市民歡迎。圖/環保局提供
台中市環保局在文山焚化廠旁開闢環保農園，頗受市民歡迎。圖/環保局提供

台中市 廚餘 茶葉

延伸閱讀

閒置土地髒亂10年只罰1200元 環保局硬起來開罰6千

大甲媽祖遶境 台中環保局3千人力清除垃圾5.89公噸

竹子湖繡球花綻放 上山打卡拍照把握時機

曇花一現的驚豔！8千朵火龍果大龍花深夜綻放早上凋謝

相關新聞

潭雅神綠園道禁電動自行車 已罰56件

台中市潭雅神綠園道假日吸引不少自行車族造訪，卻常有外籍移工騎電動自行車闖入，致險象環生。中市府觀光旅遊局宣布除汽、機車外...

幫助果農 台中市收購荔枝次級品助銷售

今年受新冠肺炎疫情影響，台中水果外銷通路減少，為降低農損，台中市政府農業局加強輔導農會收購荔枝次級品，農會即日起到7月1...

台中環保農園開搶！環局：限額30名超額即抽籤

台中市南屯「環保農園」開始報名了！自即日起至6月19日下午5點止，每年供不應求，報名截止後將公開抽籤，共30名。

順時中！ 端午最童趣的台中「犁頭店躦鯪鯉」今年停辦

台中每年端午節特有的「犁頭店穿木屐躦鯪鯉」，吸引數千人參加，今年因為疫情的關係，據中央指引，戶外大型活動須控制在千人以下...

中部名人堂／林榮森筆墨人生 倡書法生活化

南投縣政府文化局長林榮森，是國內知名書法家，練就篆、隸、楷、行草諸體兼備的好功夫，因年幼喪父家貧，砥礪自學書法。他積極推...

中市春社里民催遷場 砂石場：近期結束營業

台中市南屯區寶文砂石場臨時工廠登記證本月初到期，因尚無遷走跡象，當地春社里長李志洋昨天上午帶著約50名里民到大門抗議，高...

閒置土地髒亂10年只罰1200元 環保局硬起來開罰6千

南投市三和三路和復興路口的前台汽客運土地，閒置長滿雜草、堆積垃圾，影響環境衛生，10多年來只罰過1200元。南投縣環保局...

今年27場 彰縣萬人健檢起跑

彰化縣萬人健檢今年邁入第16年，因疫情延後兩個月，中央宣布防疫管制解封後，昨天上午在社頭國小恢復舉辦。

女孩的第一座百岳 揪青少女登雪山

突破性別框架挑戰新高點！台中市社會局、台中女兒館合作推出「女孩的第一座百岳」行動方案，以全女性登山嚮導團隊，帶領青少女攀...

埔心鄉八堡二圳灌溉良質米 今慶豐收重現記憶中刈稻飯

彰化縣稻米產量全台居冠，埔心鄉農民2018年成立埔心鄉八堡好米產銷推廣協會，跟當地學校合作，推廣食農教育，今天協會舉辦吃...

彰化縣啟動萬人健檢 提醒民眾防疫新生活別只吃喝玩樂

彰化縣萬人健檢今年邁入第16年，因疫情延後兩個月，中央宣布防疫管制解封，彰化縣衛生局今天上午在社頭國小恢復第一場萬人健檢...

影／南投市6億土地閒置成垃圾場 縣府開罰終於清了

南投市三和三路和復興路口的前台汽客運土地，閒置長滿雜草、堆積垃圾，影響環境衛生，十多年來只罰過1200元。南投縣環保局硬...

熱門新聞

高市某校15名學生傳集體上呼吸道群聚感染 已要求停課

高市校園上呼吸道群聚感染 初步排除新冠肺炎可能

高市校園集體上呼吸道群聚感染 莊人祥：無須過度緊張

桃園八德興豐路驚見新測照桿搶錢？警方釋疑

影／大甲媽祖跨過濁水溪抵雲林 顏清標現身全場

楊梅住宅區光電種電 居民憂光害、室內溫度升高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。