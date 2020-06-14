台中環保農園開搶！環局：限額30名超額即抽籤

台中市南屯「環保農園」開始報名了！自即日起至6月19日下午5點止，每年供不應求，報名截止後將公開抽籤，共30名。

環保局表示，環保農園每年分兩期報名抽籤，今年第2期報名時間從即日起至6月19日擇日公開抽籤，抽中者從今年7月1日起至11月30日止，可免費使用農園，為期5個月。

環保局表示，因反應熱烈，所以每次均公開抽籤，以示公平，近年每期約65家戶報名，每次中籤率約五成。這幾年種植區皆滿額，並無閒置。

今年第1期被抽中的李小姐表示，快退休時報名，剛開始因沒有耕種經驗，一度累到想放棄，但農友熱心幫助，終於嘗到親手栽種的作物甜美滋味後，覺得辛苦很值得。

環保局表示，環保農園供應阿罩霧培養土，來自家戶和果菜市場的生菜葉、果皮、咖啡渣及茶葉渣等生廚餘，收集運送至霧峰廚餘堆肥場後，經6個月發酵腐熟，再與土壤混拌製成具高透氣性及高保水保肥能力的有機培養土，栽種成效良好。民眾如有需要，可至北屯清淨園區（北屯區中平路987號）購買。