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順時中！ 端午最童趣的台中「犁頭店躦鯪鯉」今年停辦

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
因疫情的關係，台中端午知名的活動「南屯犁頭店穿木屐躦鯪鯉」今年停辦。圖/台中市新聞局提供
因疫情的關係，台中端午知名的活動「南屯犁頭店穿木屐躦鯪鯉」今年停辦。圖/台中市新聞局提供

台中每年端午節特有的「犁頭店穿木屐躦鯪鯉」，吸引數千人參加，今年因為疫情的關係，據中央指引，戶外大型活動須控制在千人以下，民政局表示將暫停辦理。

台中願景館則在端午節前一天辦理「繪本日」活動，6月24日以「貪睡的穿山甲」為主題，帶領民眾了解台中端午節獨有的「躦鯪鯉（ㄌㄚˇ ㄌㄧˋ）」民俗活動，一日2梯次，每梯次限額20名，報名自即日起至額滿為止。

台中市南屯犁頭店街端午節正午舉行「躦鯪鯉（ㄌㄚˇ ㄌㄧˋ）」民俗活動，因為穿山甲擅長鑽洞挖地，一般認為吵醒穿山甲有讓穿山甲受到驚擾、翻動土壤，使得土地適宜耕作的意義。

傳統的躦鯪鯉是於端午節正午，犁頭店居民會在屋外以「走鏢」(古語的競走)方式嬉戲、跑步踱地，或是拿著鍋碗瓢盆敲打，發出各類的聲響，象徵性的吵醒居住在地中的穿山甲。

新聞局指出，「繪本日」活動兩梯次分別為早上10時及下午2時，各40分鐘，地點在台灣大道市政大樓的台中願景館，活動內容先以繪本「貪睡的穿山甲─犁頭店的故事」，帶大家了解穿木屐躦鯪鯉的習俗由來，再彩繪束口帆布袋，有趣又好玩。

民眾如有興趣，可至網站https://forms.gle/QrZ43d31RPFBB2jM8報名。

端午節 願景 疫情

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