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彰化啟動新冠肺炎抗體檢測 第一場31人響應

中央社 / 彰化縣13日電

台大公衛學院與彰化縣政府進行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的病毒血清抗體檢測，第一場今天在社頭國小登場，共有31名已解除居家隔離或居家檢疫的民眾同意檢測。

國立台灣大學公共衛生學院、彰化縣政府衛生局、彰化基督教醫院、中央研究院合作，推動「彰化縣新冠病毒血清抗體調查」，第一場針對社頭鄉已解除居家隔離、居家檢疫的高風險族群，邀約到現場檢測，共有31名符合條件民眾在簽署同意書及填寫問卷後抽血檢查。

彰化縣衛生局表示，疫情趨穩後，為照顧縣民健康，今天起恢復舉辦今年度萬人健檢活動，吸引410名符合條件者參加，其中6人同意加驗新冠病毒血清抗體，另外邀約25人來做抗體檢測；今年疫情影響，健檢場次由31減到27場次，但全年參加總人數預估仍將達萬人。

第一場新冠病毒血清抗體檢測結合年度萬人健檢共同辦理，彰化縣長王惠美、台大公衛學院長詹長權等人出席，王惠美說，縣府重視縣民健檢及癌症篩檢，在空氣污染高風險鄉鎮，也用禮券鼓勵居民參加，就是希望及早檢測發現、及早治療，希望大家顧好健康。

詹長權說，全世界已有城市進行大規模新冠病毒血清抗體調查，彰化有這次機會，是因醫療很進步，且公共衛生做得很好，加上縣長王惠美全力支持，對抗新冠病毒須大家一起努力，大規模篩檢後，未來防疫可更準確，這次「彰化先行」如果做好，將是全台典範。

詹長權說，全世界遭受病毒嚴重危害時，彰化也很早接觸病毒，但透過縣府團隊共同努力，防疫可說相當成功，公共衛生最難是民眾受檢測意願度，但彰化是最有健檢經驗的縣市，也呼籲民眾防治新冠病毒時，別忘慢性疾病、癌症等疾病也需要照護。

衛生局表示，今年因疫情影響，民眾害怕進醫院，導致各縣市的子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌4項癌症篩檢率較去年同期衰退，癌症是國人10大死因首位，目前國內疫情趨緩，民眾此時應走出來參加健檢。

衛生局呼籲縣民關心自己健康，凡設籍彰化縣民眾，女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿40歲以上符合成人健康檢查資格者，或65歲以上今年未做成人健康檢查者，可向各衛生所報名參加健檢服務。

衛生局 健檢

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