顏清標不放心一路跟 還在西螺大橋掌轎護送大甲媽

大甲鎮瀾宮董事長顏清標剛動完肝臟移植手術，醫師交代不能走太遠，以免影響傷口癒合。但顏清標在恭迎大甲媽起駕後，原本交代兒女顏寬恒、顏莉敏代替遶境，不過顏清標不放心，不僅搭車一路緊跟，今天下午大甲媽鑾轎通過西螺大橋時，不但下車在橋頭走了100公尺，又改搭機車、農用車，最後掌轎步行500公尺親自護送媽祖進入西螺。

顏清標說，身體還可以，但傷口還沒好，不能全程走對媽祖「卡歹勢」。今年遶境香客還是很多，大家要做好防疫工作，媽祖會保護大家健康。

顏清標上月到高雄長庚醫院，由我國換肝權威醫師陳肇隆執行活體捐肝手術，顏清標的次子顏仁賢捐出肝臟，移植到顏清標體內，手術恢復正常。5日出院後，鎮瀾宮隔周宣布9天8夜大甲媽遶境行程，12日深夜顏清標親自送媽祖上轎與起駕，隔天清晨又現身服務處迎接媽祖鑾轎，幾乎徹夜未眠，讓人擔心健康狀況。

顏清標原本說，醫師有交代遶境不能走太遠，流汗會影響傷口癒合；往常他親自參與遶境，今年無法走完全程，改由兒女代表。他說，「以前講話都很大聲，現在講話比較小聲，但過兩三個月後，講話就一樣大聲了」，因為媽祖有在庇佑，所以會越來越健康。

大甲媽遶境出發後，人潮與往年相比減少很多，不過仍有香客一路步行緊跟，媽祖鑾轎速度也比平常快，通常遶境出發後，隔天深夜才會通過彰化民生路地下道，今年下午5時就通過了，速度快了6、7個小時。

鑾轎今天下午從彰化進入雲林縣境，顏清標被目擊搭車一路緊跟，到了西螺大橋的橋頭，顏清標下車步行了100多公尺；後來因橋上香客太多，顏清標戴著斗笠改搭機車，後來又與雲林縣長張麗善搭上農用搬運車。