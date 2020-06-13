彰化縣長王惠美化身「阿美師」 製作紅白火龍果料理

這個周六、周日（6月13日至6月14日）是台北圓山花博公園農民市集的彰化周，彰化縣政府今天下午在現場舉辦「夏日巨星紅白火龍果大賞」農產行銷活動，由縣長王惠美帶領農會及青農北上，行銷彰化優質紅肉及白肉火龍果。王惠美更化身為「阿美師」，現場製作紅、白火龍果消暑創意料理，展現料理手藝。

王惠美說，現在是火龍果、葡萄、荔枝盛產時節，火龍果又分為紅、白品種各有不同的營養價值，因火龍果屬性偏涼、很適合盛夏品嘗，主要產區二林鎮農會很用心，每年都舉辦評鑑且不斷地精進，紅龍果肉除直接吃也可做菜，還可泡茶燉排骨，做成冰品、果醋、果醬等。

王惠美說，彰化縣是個農業大縣，稻米、雞蛋、牛奶、葡萄的產量都是全國第一，此次把最好的產品，包括蜂蜜、羊奶、蘆筍、葡萄、紅龍果、雞蛋、芭樂等多樣新鮮的農漁牧產品，提供給大家來購買，也拍攝一系列阿美廚房的烹煮教學影片，藉由教大家如何挑好食材、做好料理，行銷在地好的農特產品。

活動現場安排有紅、白火龍果大賞，由青農及總幹事率領紅、白兩隊，強力行銷彰化的紅肉及白肉火龍果，舉辦當季火龍果及荔枝限時限量促銷活動，除提供優惠價格外，還加碼贈送紅肉及白肉火龍果各1顆。