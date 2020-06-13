快訊

醫勞盟直播醫材會議30分鐘 與會者發現後反對喊卡

波頓新書爆料：川普只在乎連任 多次犯下危及國安罪行

彰化縣長王惠美化身「阿美師」 製作紅白火龍果料理

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（前排左6）今天下午北上台北圓山花博公園農民市集，參加縣府舉辦的「夏日巨星紅白火龍果大賞」農產行銷活動，歡迎全國鄉親朋友到場多多選購，用實際消費來鼓勵農民。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（前排左6）今天下午北上台北圓山花博公園農民市集，參加縣府舉辦的「夏日巨星紅白火龍果大賞」農產行銷活動，歡迎全國鄉親朋友到場多多選購，用實際消費來鼓勵農民。照片／彰化縣政府提供

這個周六、周日（6月13日至6月14日）是台北圓山花博公園農民市集的彰化周，彰化縣政府今天下午在現場舉辦「夏日巨星紅白火龍果大賞」農產行銷活動，由縣長王惠美帶領農會及青農北上，行銷彰化優質紅肉及白肉火龍果。王惠美更化身為「阿美師」，現場製作紅、白火龍果消暑創意料理，展現料理手藝。

王惠美說，現在是火龍果、葡萄、荔枝盛產時節，火龍果又分為紅、白品種各有不同的營養價值，因火龍果屬性偏涼、很適合盛夏品嘗，主要產區二林鎮農會很用心，每年都舉辦評鑑且不斷地精進，紅龍果肉除直接吃也可做菜，還可泡茶燉排骨，做成冰品、果醋、果醬等。

王惠美說，彰化縣是個農業大縣，稻米、雞蛋、牛奶、葡萄的產量都是全國第一，此次把最好的產品，包括蜂蜜、羊奶、蘆筍、葡萄、紅龍果、雞蛋、芭樂等多樣新鮮的農漁牧產品，提供給大家來購買，也拍攝一系列阿美廚房的烹煮教學影片，藉由教大家如何挑好食材、做好料理，行銷在地好的農特產品。

活動現場安排有紅、白火龍果大賞，由青農及總幹事率領紅、白兩隊，強力行銷彰化的紅肉及白肉火龍果，舉辦當季火龍果及荔枝限時限量促銷活動，除提供優惠價格外，還加碼贈送紅肉及白肉火龍果各1顆。

彰化縣長王惠美（前排右6）今天下午北上台北圓山花博公園農民市集，參加縣府舉辦的「夏日巨星紅白火龍果大賞」農產行銷活動，歡迎全國鄉親朋友到場多多選購，用實際消費來鼓勵農民。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（前排右6）今天下午北上台北圓山花博公園農民市集，參加縣府舉辦的「夏日巨星紅白火龍果大賞」農產行銷活動，歡迎全國鄉親朋友到場多多選購，用實際消費來鼓勵農民。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左1）今天下午北上台北圓山花博公園農民市集，參加縣府舉辦的「夏日巨星紅白火龍果大賞」農產行銷活動，歡迎全國鄉親朋友到場多多選購，用實際消費來鼓勵農民。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左1）今天下午北上台北圓山花博公園農民市集，參加縣府舉辦的「夏日巨星紅白火龍果大賞」農產行銷活動，歡迎全國鄉親朋友到場多多選購，用實際消費來鼓勵農民。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（中）化身為「阿美師」，現場製作紅、白火龍果消暑創意料理，展現料理手藝。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（中）化身為「阿美師」，現場製作紅、白火龍果消暑創意料理，展現料理手藝。照片／彰化縣政府提供

火龍果 王惠美

延伸閱讀

彰化縣啟動萬人健檢 提醒民眾防疫新生活別只吃喝玩樂

彰化縣長及議長化身直播主 與董至成等人銷貨30多萬

因防疫不能鑽轎腳 大甲媽祖比往年提早4小時抵彰化

媽祖應允舉辦王功漁火節 彰化縣加速王功漁港建設

相關新聞

顏清標不放心一路跟 還在西螺大橋掌轎護送大甲媽

大甲鎮瀾宮董事長顏清標剛動完肝臟移植手術，醫師交代不能走太遠，以免影響傷口癒合。但顏清標在恭迎大甲媽起駕後，原本交代兒女...

埔心鄉八堡二圳灌溉良質米 今慶豐收重現記憶中刈稻飯

彰化縣稻米產量全台居冠，埔心鄉農民2018年成立埔心鄉八堡好米產銷推廣協會，跟當地學校合作，推廣食農教育，今天協會舉辦吃...

彰化縣啟動萬人健檢 提醒民眾防疫新生活別只吃喝玩樂

彰化縣萬人健檢今年邁入第16年，因疫情延後兩個月，中央宣布防疫管制解封，彰化縣衛生局今天上午在社頭國小恢復第一場萬人健檢...

影／南投市6億土地閒置成垃圾場 縣府開罰終於清了

南投市三和三路和復興路口的前台汽客運土地，閒置長滿雜草、堆積垃圾，影響環境衛生，十多年來只罰過1200元。南投縣環保局硬...

影／台中南屯1砂石場遭圍場抗議 業者：近期結束營業

台中市南屯區春社里居民因難忍里內寶文砂石場長期對環境汙染、交通危害，臨時工廠登記證在本月2日到期，卻至今未遷走，今天在民...

影／千坪荷花池綻放 疫情解封中彰投苗鄉親賞花半票

台中后里中社花市荷花季盛大登場，近2000坪的荷花田輪番綻放，有重瓣的牡丹蓮、建蓮、石蓮、大憨蓮等荷花品種，白、粉、桃色...

影／九蛙入水日月潭重現湖光山色 遊客讚嘆美景如畫

今年3月以來持續高溫，5月初日月潭水位僅剩海拔741公尺，創15年來最低記錄，著名九蛙疊像也全部擱淺淤泥，潭岸周邊都出現...

員林萬年路 樹根搞破壞 重鋪

彰化縣員林市萬年路「八條通」以南是縣道，路況良好，以北是鄉鎮道路，路面品質不良，曾有市民騎機車打滑受傷，市公所委託專家勘...

南投30人以下國小有24所 議員籲整併避免1班1人缺互動

南投縣少子化嚴重，導致偏鄉學校學生人數減少，縣議員葉仁創認為為了整合教育資源，應該合併人數低於30人以下的學校，讓學生有...

文心路機車格設車道騎士停車險象生 議員促檢討

台中捷運綠線沿線主要幹道文心路，道路兩旁共設有1908個機車停車格，多名國民黨籍議員提案表示，文心路車流量大，機車族停車...

台中太平親子館開幕 幼童好嗨

獲前瞻經費補助的台中市太平親子館，揮別前幾日的陰雨、疫情趨緩的陰霾，昨天正式開幕。台中市長盧秀燕、社會局長彭懷真一起剪綵...

敬老卡搭區間車 中市府：協調台鐵

台中市發出44萬張敬老愛心卡，可搭計程車、國道客運、支付健保掛號費，但不能搭台鐵區間車，議員沈佑蓮在交通地政委員會提案，...

熱門新聞

高市某校15名學生傳集體上呼吸道群聚感染 已要求停課

高雄麵店女員工被老鼠咬染上漢他病毒 全台累積達7例

影／大甲盃首開打！大甲媽36執士路過彰化被黑衣人聚眾毆傷

大甲媽今進彰化城 一信徒跌倒兩員警被炸傷　

高市校園集體上呼吸道群聚感染 莊人祥：無須過度緊張

海運快遞增6倍 基隆港聯興設專區7月開張大舉招募人才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。