仁愛鄉高山茶王評鑑 福壽山、大禹嶺、梨山都入列

南投縣仁愛鄉農會台灣高山茶王春茶評鑑，特等獎由梨山茗博茶業陳孟智奪得，南投縣長林明溱今天頒發特等獎匾額致賀。林明溱說，高山茶王春茶評鑑涵蓋福壽山、大禹嶺、梨山、廬山、翠峰、慈峰、翠巒、華崗、屯原等茶區，清香喉韻廣受消費者青睞。

林明溱預告，縣府10年來持續辦理南投世界茶業博覽會，預計10月登場。

台灣高山茶王春茶評鑑頒獎典禮今天在仁愛鄉原鄉驛站舉辦，由仁愛鄉農會理事長林高堂主持、林明溱、立委許淑華、都到場致意。

高山茶王賽產區至少海拔1500公尺，涵蓋福壽山、大禹嶺、梨山等知名產區，茶葉品質相當高，吸引不少民眾上山選購好茶。

林明溱說，今年受到天候因素影響，高海拔茶區部分茶園減產或茶葉生長緩慢，但參賽相當踴躍，參賽件數534件，超越往年，茶農製茶技術大有精進，讓茶品質維持在往年水準之上。

評審主委茶改場研究員簡靜華說，今年高海拔茶區4月因低溫及霜害產量減少，低溫造成茶芽生長緩慢，加上採摘時程等因素，多數茶菁成熟度偏嫩，含水量高易有走水不順缺點。但在茶農仔細控制下，茶湯滋味甘度佳、口感足，香氣雖略低於往年，但品質仍維持平均水準，整體淘汰有45％。